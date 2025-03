Plenti, zajmująca się wynajmem elektroniki użytkowej, pozyskała 20 mln zł od partnerów w ramach programu PlentiPartners, podała spółka. Oferta zarabiania na wynajmie elektroniki przyciągnęła w ciągu niecałych 2 lat 211 partnerów, którzy podpisali 316 umów, decydując się na stały miesięczny czynsz lub model dzielenia się przychodami.

Od momentu startu programu PlentiPartners w połowie 2023 roku przystąpiło do niego 211 partnerów, którzy podpisali 316 umów i wpłacili łącznie ponad 20 mln zł, w tym 10 mln zł w ciągu 9 miesięcy, od czerwca 2024 do marca 2025. Największa wpłata od pojedynczego partnera to ponad 1 mln zł, a ponad 50 z nich po zawarciu pierwszej umowy zdecydowało się na zwiększenie swojego udziału w programie. W modelu Revenue Share, wprowadzonym we wrześniu 2024, podpisano dotąd 29 umów o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł, podano.

„W ciągu zaledwie roku od oficjalnego uruchomienia PlentiPartners pozyskaliśmy ponad 10 mln zł od 120 partnerów. Dziewięć miesięcy później podwoiliśmy łączną wartość umów, a przy tym stale rośnie liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na podpisanie drugiej i kolejnej umowy. Także w nowym modelu Revenue Share, przeznaczonym dla osób z większym apetytem na ryzyko, które w zamian mogą liczyć na większy zysk. Po blisko dwóch latach od uruchomienia PlentiPartners możemy z całą pewnością stwierdzić, że to sprawdzony sposób na zarabianie na wynajmie elektroniki” – powiedział co-Founder i CEO Plenti Wojtek Rokosz, cytowany w komunikacie.

Spółka wskazała, że PlentiPartners to oferta dla przedsiębiorców, która pozwala zarabiać na wynajmie elektroniki. Po przystąpieniu do programu kupują oni – za pośrednictwem Plenti – urządzenia na wynajem, a następnie Plenti dzierżawi od nich elektronikę, która zostaje udostępniona klientom platformy. W ramach programu PlentiPartners przedsiębiorcy mogą zdecydować się na jeden z dwóch modeli rozliczeń – Fix oraz RevenueShare. W opcji Fix partnerzy mogą liczyć na stałe wynagrodzenie z tytułu czynszu. W zależności od warunków współpracy ich roczna marża wynosi od 12% do 15% wartości umowy. W modelu Revenue Share Plenti wypłaca partnerom wynagrodzenie za dokonany wynajem kupionego przez nich sprzętu. W zamian za zwiększone ryzyko mogą oni liczyć na 60% przychodu z tytułu każdego najmu.

W każdym z wariantów przez cały okres dzierżawy sprzęt jest ubezpieczony i serwisowany przez Plenti. Platforma odpowiada także za wszystkie operacje związane z obsługą wynajmu. Po zakończeniu umowy Plenti najczęściej kupuje urządzenie od partnera. Program jest przeznaczony dla aktywnych płatników podatku VAT (jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego), wyjaśniono.

Plenti ma blisko 200 tys. zarejestrowanych użytkowników, którzy mogą wybierać spośród blisko 2 tys. dostępnych modeli urządzeń (SKU). Klienci najchętniej wybierają wynajem na jeden miesiąc, który stanowi ponad 40% wszystkich zawieranych planów. W ostatnich miesiącach rośnie popularność wynajmu długoterminowego, na minimum 12 miesięcy oraz subskrypcji tygodniowej, która umożliwia przetestowanie urządzenia przed podjęciem decyzji o dłuższym wynajmie.

Źródło: ISBnews