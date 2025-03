Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało blisko 60 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na rozwój opieki onkologicznej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Dzięki dofinansowaniu powstanie nowoczesny blok operacyjny, zmodernizowany zostanie oddział chemioterapii i diagnostyka onkologiczna.

Placówka znalazła się na liście rekomendowanych projektów w ramach naboru na objęcie przedsięwzięć wsparciem w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach inwestycji D1.1.1 KPO, podano.

„Planowane inwestycje obejmą m.in.:

– rozbudowę bloku operacyjnego oraz modernizację sterylizatorni,

– modernizację oddziału chemioterapii,

– unowocześnienie szpitalnej apteki,

– rozwój diagnostyki onkologicznej, w tym pracowni endoskopii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Zdrowia podało wcześniej w tym tygodniu, że rozstrzygnęło kolejne konkursy z pieniędzy KPO na inwestycje mające poprawić jakość i dostępność leczenia pacjentów. Kwota 5,2 mld zł trafi do szpitali zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na nowoczesny sprzęt diagnostyczny, infrastrukturę, modernizację pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów i ich rodzin oraz personelu. W sumie rekomendowane do objęcia wsparciem są 102 przedsięwzięcia wskazane przez szpitale zakwalifikowane do KSO.

Źródło: ISBnews