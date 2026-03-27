Grupa Kapitałowa Polskich Linii Kolejowych (PLK) odnotowała wyraźną poprawę wyników finansowych. Dane za ubiegły rok wskazują na wzrost przychodów, poprawę rentowności oraz dodatnie wyniki netto we wszystkich spółkach zależnych, podały PLK, powołując się na wstępne wyniki za 2025 r.

GK PLK SA rozwija model operacyjny oparty na ścisłej współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury a wyspecjalizowanymi spółkami wykonawczymi: DOLKOM sp. z o.o., PNUIK Kraków sp. z o.o., ZRK-DOM Poznań sp. z o.o., PPMT Gdańsk sp. z o.o. oraz Trakcja SA, przypomniano.

„Ostateczne wyniki będą znane w czerwcu, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, ale wstępne dane pokazują bardzo dobrą dynamikę wzrostu wyników netto. Spółka PPMT Gdańsk zakończyła ubiegły rok wzrostem wyniku netto o ponad 100% rok do roku, a PNUIK Kraków oraz ZRK-DOM Poznań o ponad 50%” – powiedziała członek zarządu PLK, dyrektor ds. finansowych Małgorzata KuczewskaŁaska, cytowana w komunikacie.

Wzrost wyników finansowych Grupy jest bezpośrednio powiązany z rosnącą skalą realizowanych inwestycji kolejowych. W ostatnich latach wyraźnie zwiększył się udział przychodów z robót inwestycyjnych realizowanych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych. Szczególnie dynamiczny rozwój w tym obszarze odnotowała spółka ZRK-DOM Poznań, która znacząco zwiększyła skalę działalności inwestycyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w zysku netto, który w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł ponad trzykrotnie, podano także.

„Wstępne prognozy na 2026 rok wskazują na dalszy rozwój spółek, 10-procentowy wzrost EBITDA oraz zwiększenie przychodów. W przypadku niektórych spółek, takich jak np. PNUIK Kraków, dynamika wzrostu przychodów może wynieść nawet 40%. Niektóre spółki, takie jak PNUiK i ZRK-DOM osiągną w 2026 roku historyczne wyniki przekraczając miliard złotych w przychodach ze sprzedaży” – czytamy także.

PKP Polskie Linie Kolejowe są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Są odpowiedzialne za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie przewoźników.

