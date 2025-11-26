PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) jeszcze w listopadzie przedstawią PBDiM Mińsk Mazowiecki – wykonawcy tunelu średnicowego w Łodzi – propozycję mediacyjną, podały PLK.

„PLK SA jako zamawiający oczekuje przedstawienia przez wykonawcę podjętych działań zmierzających do uruchomienia drążenia w dacie 16.01.2026 r., zgodnie z deklaracją złożoną przez PBDiM na ręce posłów z ziemi łódzkiej oraz przedstawicieli ministerstwa w czasie komisji sejmowej. Na dziś nie widzimy wystarczających działań wykonawcy w zakresie utrzymania realności tego terminu. Czekamy na dalsze kroki wykonawcy, w tym w zakresie deklarowanych kontraktowo przez niego działań formalno-prawnych, mających zapewnić mu możliwość realizacji prac zgodnie z proponowanymi przez niego rozwiązaniami technologicznymi zabezpieczenia infrastruktury naziemnej” – czytamy w komunikacie.

PLK deklarują, że analizują i aktywnie wspierają wszelkie procesy, w których mogą wesprzeć wykonawcę i podają, że dokonały już płatności bezpośrednich podwykonawcom na kwotę około 250 mln zł.

„Działając w granicach obowiązującego prawa i umowy, PLK SA przyśpieszyła procesy analityczne (uprzednio zależne w dużej mierze od jakości i kompletności materiałów przedstawionych przez wykonawcę) oraz mediacyjne i jeszcze w listopadzie przedstawi wykonawcy propozycję mediacyjną, licząc na szybką odpowiedź” – dodano.

PBDiM z Mińska Mazowieckiego jest głównym wykonawcą podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Tarcza TBM, która drąży dwutorowy odcinek tunelu, wstrzymała prace jesienią 2024 r.

Źródło: ISBnews