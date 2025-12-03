PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) przedstawiły PBDiM – wykonawcy tunelu średnicowego w Łodzi -propozycję waloryzacji wynagrodzenia umownego i oczekują na zgłoszenie uwag przez spółkę, podały PLK.

„PLK SA zgodnie z komunikatem i deklaracją złożoną 26 listopada 2025 r. przedstawiły wykonawcy w ramach prowadzonych mediacji propozycję waloryzacji wynagrodzenia umownego, opartą o transparentny dla obu stron mechanizm waloryzacyjny, przy czynnym udziale mediacyjnym Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie PLK SA oczekują na zgłoszenie sygnalizowanych w toku spotkania uwag przez wykonawcę, które – jeśli będą uzasadnione – wpłyną na ostateczną propozycję zamawiającego” – czytamy w komunikacie.

„Wniosek o rozpoczęcie mediacji został złożony przez PBDiM w 2023 r., jednak w związku z brakiem możliwości rozpatrzenia roszczenia ze względu na braki w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach, PLK SA wraz z Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszej połowie 2025 r. zaproponowały zmianę metodologii kalkulacji waloryzacji, co pozwoliło na rzetelne rozpatrzenie wniosków potencjalnie uzasadniających wzrost kosztów inwestycji” – dodano.

PLK podkreślają, że jako dysponent środków publicznych, w tym funduszy unijnych, są zobligowane działać w granicach prawa. Przypominają, że wykonawca otrzymał kwotę około 119 mln zł – jako 10-proc. waloryzację kontraktu analogiczną do tej, którą otrzymały inne firmy budowlane realizujące jednocześnie swoje kontrakty na rzecz PLK.

„Wymagający sprostowania i podkreślenia względem stanowiska wykonawcy jest fakt, że pierwotna wartość umowy wynosiła 1,293 mld zł netto, a obecnie wynosi przeszło 1,749 mld zł netto. To jednoznacznie wskazuje, że oprócz waloryzacji wynagrodzenia, w ramach zadania zlecono szereg robót dodatkowych, realizowanych przez wykonawcę według stawek obowiązujących w momencie ich zlecenia, a nie według cen z 2017 r. Nie jest więc prawdą podnoszona przez wykonawcę kilkukrotnie teza, że finansowanie inwestycji jest na poziomie z 2017 r.” – napisał także zamawiający.

Pod koniec listopada PKP Polskie Linie Kolejowe podały, że przedstawią PBDiM Mińsk Mazowiecki propozycję mediacyjną.

PBDiM z Mińska Mazowieckiego jest głównym wykonawcą podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Tarcza TBM, która drąży dwutorowy odcinek tunelu, wstrzymała prace jesienią 2024 r.

