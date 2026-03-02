PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) rozpoczęły wstępne konsultacje rynkowe ws. dokończenia tunelu średnicowego w Łodzi, podał zarządca sieci kolejowej. Z informacji wynika, że zaprosi do rozmów najbardziej doświadczone podmioty.

„Po niespełna miesiącu intensywnych prac inwentaryzacyjnych, których celem jest jak najszybsze i pełne przygotowanie do wznowienia drążenia tunelu średnicowego pod centrum Łodzi, inwestor rozpoczął wstępne konsultacje rynkowe dotyczące zagadnień technicznych i aspektów bezpieczeństwa związanych z dalszą realizacją inwestycji. Celem konsultacji jest rozmowa z podmiotami dającymi najwyższą rękojmię profesjonalizmu, wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w drążeniu tuneli metodą TBM. Do udziału zostaną zaproszeni uczestnicy, którzy wykażą się największym dorobkiem w realizacji projektów najbardziej zbliżonych do zakresu rozmów. PLK SA będzie brała pod uwagę liczbę zrealizowanych usług polegających na faktycznym drążeniu tuneli wykonywanym własnym potencjałem, z wykorzystaniem własnych zespołów, zaplecza technicznego, wiedzy i doświadczenia” – czytamy w komunikacie.

W ocenie spełniania warunków udziału zamawiający będzie analizować doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat (lub przez okres prowadzenia działalności, jeśli jest krótszy). Uczestnik, który wykaże większą liczbę porównywalnych realizacji, zostanie sklasyfikowany wyżej w rankingu podmiotów rekomendowanych do zaproszenia do konsultacji. W wyjątkowych sytuacjach PLK SA może dopuścić do udziału w dialogu uczestnika, który nie spełni jednego z warunków podstawowych, o ile wykaże on posiadanie szczególnie istotnej i przydatnej wiedzy, mogącej realnie wzbogacić proces konsultacji. Taka informacja musi być jednoznacznie udokumentowana we wniosku o dopuszczenie, podano także.

Jednocześnie PLK informują, że nie będą brane pod uwagę podmioty, z którymi zamawiający miał w przeszłości jednoznacznie negatywne doświadczenia, dochodziło do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wystąpiły poważne nieprawidłowości, w tym katastrofy budowlane lub toczą się istotne spory (np. roszczenia o zapłatę), które mogłyby utrudnić rzeczowy, konstruktywny i niezakłócony przebieg konsultacji.

„Uwzględnienie powyższych kryteriów ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego konsultacji oraz zagwarantowanie, że spotkania z rynkiem będą odbywać się z udziałem podmiotów zdolnych do wniesienia realnej, eksperckiej wartości dla całego procesu. Inwestor działa z najwyższą starannością, aby jak najszybciej przygotować pełne i transparentne podstawy do wznowienia prac drążeniowych, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo, jakość oraz odpowiedzialność za decyzje podejmowane na każdym etapie inwestycji” – czytamy dalej.

Na początku lutego PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM). Decyzja ta została podyktowana bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu i koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji tego kluczowego projektu, podkreśliły wtedy PLK.

