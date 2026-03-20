Polskie Linie Kolejowe (PLK) zaprosiły pięć podmiotów do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących realizacji robót tunelowych w ramach tunelu średnicowego w Łodzi, podała spółka. Celem rozmów jest zweryfikowanie kluczowych założeń technologicznych, geotechnicznych oraz modelu realizacyjnego, aby jak najszybciej i najbezpieczniej przygotować wznowienie prac.

„Inwestor budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec zakwalifikował do udziału w konsultacjach pięć firm i konsorcjów, które spełniły wymagania formalne oraz wykazały się odpowiednim doświadczeniem w realizacji skomplikowanych inwestycji tunelowych, zwłaszcza prowadzonych w zwartej zabudowie miejskiej. Do rozmów zaproszono:

Konsorcjum PORR S.A. (lider) i PORR Bau GmbH

Konsorcjum Acciona Construcción S.A. (lider) i Mostostal Warszawa S.A.

Gülermak S.A.

Konsorcjum Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Construction (UK) Limited

Strabag AG” – wymieniono w materiale.

Konsultacje mają charakter analiz scenariuszowych, obejmujących m.in. kwestie techniczne, technologiczne i bezpieczeństwa, w tym możliwe metody zabezpieczenia budynków – także zabytkowych – oraz weryfikację harmonogramu dalszych robót. Ich celem jest zestawienie potrzeb inwestora z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz uzyskanie eksperckich opinii dotyczących dokończenia projektu, podkreślono.

Wyniki konsultacji posłużą do doprecyzowania założeń technicznych i organizacyjnych, co w efekcie pozwoli na precyzyjne i transparentne przygotowanie postępowania przetargowego na dokończenie drążenia tunelu średnicowego.

„Rozpoczynając konsultacje, PLK SA działa z najwyższą starannością, aby stworzyć profesjonalną i pełną podstawę do wznowienia prac. Liczymy, że konstruktywna wymiana doświadczeń pomoże wypracować najbardziej optymalny model dalszej realizacji tej strategicznej inwestycji – zapewniający bezpieczeństwo, efektywność i najwyższą jakość na każdym etapie” – zakończono.

Źródło: ISBnews