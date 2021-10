Polskie Linie Lotnicze LOT powoli odbudowują siatkę połączeń i liczą, że będzie ona jeszcze pełniejsza w roku 2022, który powinien także przynieść dużą poprawę wyników przewoźnika, poinformował ISBnews.TV prezes PLL LOT Rafał Milczarski w Dubaju po otwarciu Wystawy Światowej Expo 2020. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie.

„Jesteśmy spółką, która przechodzi przez bardzo trudny czas COVID-19 i ta decyzja o otwarciu połączenia z Dubajem była dzięki Expo o wiele łatwiejsza. Będziemy otwierać kolejne połączenia w miarę naszego rozwoju i nie wykluczam, że w przyszłości mogą się pojawić również inne połączenia w tym regionie. Ale na razie to jest Dubaj i do Dubaju chcemy latać również po Expo. Nasza siatka się stopniowo odbudowuje” – powiedział Milczarski w rozmowie z ISBnews.TV podczas Expo 2020 w Dubaju.

Wskazał, że pandemia COVID-19 przyniosła największy kryzys w ponad 100-letnich dziejach lotnictwa.

„Awiacja ucierpiała chyba, jak żadna inna branża. Ale chyba stopniowo zaczyna się odbudowywać. Tutaj piękna jaskółka nadziei to przywrócenie obywatelom Unii Europejskiej przez USA możliwości podróżowania do Stanów od listopada. To jest naprawdę ważna rzecz, to pozytywnie rokuje. Przed nami na pewno pełna wyzwań zima i – mam nadzieję – już dużo lepszy sezon Lato 2022, kiedy od kwietnia 2022 r. nasza siatka będzie pełniejsza. Jeszcze na pewno nie taka, jak w 2019 r., ale już oferująca dużo różnych przesiadek, możliwości dotarcia w różne miejsca na świecie” – zapewnił prezes.

Podkreślił, że „bardzo liczy” na dużą poprawę wyników w roku przyszłym.

„Rok 2020 i 2021 to są lata, w których LOT – nie ma co ukrywać – stracił i straci pieniądze. Taka jest rzeczywistość, z którą się zderza każdy przewoźnik na świecie. Ale mam nadzieję, że w roku 2022 pojawią się już jaskółki tego, że będzie można wreszcie na lotnictwie zacząć zarabiać” – powiedział Milczarski.

„Z całą pewnością, dzięki otrzymanej od polskiego rządu pomocy publicznej, LOT mógł przetrwać te najtrudniejsze chwile pandemii” – dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że PLL LOT po raz kolejny otworzył połączenie z miastem, w którym odbywa się Expo.

„Jest już chyba tradycją, że kiedy odbywa się Expo – było tak w przypadku Kazachstanu: otworzyliśmy połączenie do Astany i cały czas do Nur-Sułtanu [obecna nazwa miasta, od 2019 r.] latamy. Teraz wróciliśmy do Dubaju, połączeniem trzy razy w tygodniu w bardzo wygodnym rozkładzie dla pasażerów zarówno z Warszawy, jak i z Dubaju, bo ten rozkład to poranny wylot z Warszawy, po południu przylot do Dubaju; po południu wylot z Dubaju i powrót do Warszawy jeszcze przed nocą” – podsumował Milczarski.

Dziś nastąpiła ceremonia otwarcia Pawilonu Polski podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. W ciągu 6 miesięcy trwania wystawy odbędzie się 1 000 zorganizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta ok. 2 500 polskich firm. Hasłem przewodnim Pawilonu Polski jest „Poland. Creativity inspired by nature – Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki, rodzimego biznesu, prezentacja walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki.

Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim. Za koordynację udziału Polski w Expo odpowiada Polska Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Źródło: ISBnews