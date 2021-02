Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) przedłużyły możliwość wprowadzania wielokrotnych zmian w planach podróży, bez dodatkowych opłat, która dotyczy teraz biletów sprzedawanych do 31 maja br., podał przewoźnik.

„W tym trudnym czasie konsekwentnie realizujemy politykę elastycznego zarządzania rezerwacją. Dla pasażera możliwość spokojnego planowania, a także ewentualnego przełożenia podróży na dalszy termin w czasie pandemii jest istotnym czynnikiem wyboru przewoźnika. Nie bez powodu wiele linii również zdecydowało się pójść w tym kierunku. LOT, jako jeden z niewielu przewoźników, obejmie tymi zasadami również bilety kupione w pierwszych dwóch miesiącach sezonu letniego, czyli do końca maja 2021 r.” – powiedział rzecznik Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.

LOT jako jedna z pierwszych linii lotniczych już we wrześniu ub. roku zniósł opłaty za zmiany w rezerwacjach. To pozwoliło pasażerom dogodnie zarządzać planami podróży w dobie pandemii. Obowiązujące do 31 marca br. regulacje zostały teraz przedłużone o kolejne dwa miesiące, zapewniając tym samym pasażerom, także w sezonie letnim, więcej czasu na podjęcie decyzji o planowanych podróżach, wyjaśniono.

Przedłużona oferta obejmuje bilety na wszystkie połączenia LOT-u, w tym również z oferty #LOTnaWakacje zakupione od 10 września 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Dla biletów nabytych w tym okresie, wybór nowego terminu lub trasy lotu bez dodatkowych opłat dostępny jest dla całej siatki połączeń krajowych, średniego i dalekiego zasięgu oraz dla wszystkich taryf LOT-u, także najtańszej taryfy SAVER. Ewentualne dopłaty wiążą się wyłącznie z różnicą w cenach biletów w przypadku braku dostępności taryfy, w której dokonano oryginalnej rezerwacji. Liczba zmian w ramach opublikowanego rozkładu nie jest limitowana. Dzięki temu oferta idealnie odpowiada na wyzwania związane z obostrzenia wprowadzanymi przez poszczególne kraje, podano także.

„Przedłużenie bezpłatnych zmian w rezerwacjach do 31 maja 2021 roku to jedno z wielu udogodnień dla pasażerów, wprowadzonych przez LOT w ostatnim czasie. Dalej obowiązuje również przedłużenie terminu ważności wszystkich voucherów do 24 miesięcy. Dotyczy to także dokumentów, które zostały wystawione od marca do października ub. roku. Voucher można wykorzystać przez 2 lata od daty wystawienia, a nowy lot wybrać w ramach całej siatki połączeń LOT-u, dostępnej w ciągu następnych 12 miesięcy” – zakończono w informacji.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 10 mln pasażerów w 2019 r. Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły o ponad 1 mld zł r/r do 7,37 mld zł. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.

Źródło: ISBnews