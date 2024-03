PMPG Polskie Media zakończyło przegląd opcji strategicznych Jego efektem ma być przygotowanie strategii rozwoju, która będzie zakładać m.in. dalszą transformację Grupy i skupienie się na budowaniu zdywersyfikowanego portfolio dóbr cyfrowych, wytwarzanych w oparciu o własne zasoby, jak i nabywane poprzez inwestycje, w tym także na zasadzie transakcji media for equity, podała spółka. Grupa będzie chciała również postawić na rozwijanie dotychczasowych aktywów poprzez zewnętrzne inwestycje. Nowa strategia ma zostać opublikowana w I połowie 2024 roku.

„Decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych podjęliśmy w drugiej połowie 2022 roku. Był to intensywny okres, przez który odbyliśmy wiele spotkań z doradcami finansowymi, ekspertami od rynku kapitałowego czy inwestorami. Z powodu zewnętrznych czynników, jak m.in. rozpoczęcie wojny na Ukrainie, czas trwania przeglądu opcji strategicznych się wydłużył, gdyż nie chcieliśmy podjąć zbyt pochopnych decyzji w obliczu niezwykle niestabilnej sytuacji geopolitycznej, która była w tamtym okresie. Jesteśmy już jednak gotowi na realizację nowych założeń dotyczących naszej strategii, którą opublikujemy jeszcze w I półroczu br.” – powiedziała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowana w komunikacie.

Poza budową nowych aktywów w oparciu o posiadane zasoby i technologie, Grupa rozważa rozwój poprzez nabywanie udziałów w spółkach o międzynarodowym zasięgu oferujących dobra cyfrowe. Mogłoby to być realizowane m.in. dzięki inwestycjom typu media for equity, polegającym na zapewnieniu firmom pokrycia w mediach w zamian za udział w kapitale. Przy pomocy inwestycji zewnętrznych inwestorów, grupa chciałaby również mocniej rozwijać swoje główne aktywa – Orle Pióro i AWR Wprost m.in. poprzez rozwijanie nowych formatów i powiększanie docelowej grupy odbiorców, wyjaśniono.

„Chcemy dostosować się do obecnie panujących trendów rynkowych, podążając za dynamicznie zmieniającym się światem mediów i technologii. Pracujemy aktywnie nad planem rozwoju, kontynuując jednocześnie wzrost organiczny – np. poprzez uruchamianie nowych serwisów, jak Smaki.pl. Szczegóły przedstawimy państwu jeszcze w I półroczu 2024 roku” – dodała Gintrowska.

Grupa przeprowadziła wcześniej inwestycję typu media for equity. Chodzi o kupno udziałów w studiu gamingowym RedDeer.Games – jednym z czołowych twórców i wydawców gier indie oraz tytułów innych producentów sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej. Studio wydało ponad 150 tytułów, a jego gry – jak podkreślono w materiale – regularnie pojawiają się na czele rankingów sprzedaży. Spółka RedDeer.Games jest też w TOP 10 globalnych wydawców na platformie Nintendo i została doceniona przez miesięcznik Forbes w prestiżowym ranking „TOP 50 najbardziej wartościowych producentów gier w Polsce 2023”, gdzie znalazła się na 34 miejscu, awansując o 6 pozycji rok do roku. PMPG posiada pakiet około 20% udziałów w tej inwestycji, przypomniano.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

