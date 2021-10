Poczta elektroniczna jest dziś używana w wielu sferach życia codziennego i przede wszystkim w pracy. Korzystamy z niej robiąc zakupy przez Internet i komunikując się z pracodawcą, kontrahentami, urzędami czy nawet ze szkołą dziecka. Jest podstawowym narzędziem pracy i komunikacji w większości przedsiębiorstw. I to właśnie firmowe skrzynki e-mail są częstym wektorem ataków hakerskich. Jak temu zaradzić i co zrobić, by poczta elektroniczna była w pełni bezpieczna? O tym dowiesz się z artykułu.

Jakie zagrożenia czyhają, gdy korzystasz z poczty elektronicznej?

Poczta elektroniczna stanowi ważne źródło informacji i podstawowy kanał komunikacji biznesowej – pracownicy biurowi otrzymują i wysyłają dziennie średnio 127 maili. Często także tych zawierających wrażliwe dane. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy potrzebują chronić firmową pocztę. Szczególnie, że niemal codziennie pojawia się ryzyko wystąpienia ataku na konto e-mail któregoś z pracowników. Problemy stwarza też złośliwe oprogramowanie, które jest nieświadomie ściągane, otwierane i instalowane na firmowych komputerach.

Pracownicy biurowi powinni więc szczególne uważać na wiadomości e-mail, które rzekomo pochodzą z banków czy innych znanych instytucji, a nawet osób, które znamy (np. prezesa firmy). To właśnie one mogą stanowić zagrożenia typu spear phishing. Ich niebezpieczeństwo polega na tym, że wyglądają one niczym normalne wiadomości i coraz częściej nie wzbudzają też żadnych wątpliwości pod względem pisowni w języku polskim.

Ochrona poczty elektronicznej – podstawowe zasady

Bezpieczeństwo firmowej poczty elektronicznej jest sprawą kluczową. Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać, aby zwiększyć poziom jej ochrony:

Dbać o tajność hasła logowania do poczty. Nigdzie nie należy zapisywać swoich haseł do skrzynki e-mail. W przeciwnym wypadku mogą się one dostać w niepowołane ręce. Ustawiać silne hasła. Silne hasło to podstawa bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Należy tworzyć hasła do logowania zawierające znaki specjalne, cyfry, duże i małe litery, które trudno odgadnąć. Weryfikować nadawcę i zawartość wiadomości przed otwarciem. Nie należy otwierać wiadomości, a tym bardziej załączników ze źródła budzącego wątpliwości. To właśnie w załącznikach są najczęściej ukryte złośliwe wirusy i oprogramowanie. Zachowywać czujność w sieci. Podejrzenia powinny wzbudzać wiadomości niedbale przetłumaczone, z dużą ilością błędów ortograficznych czy gramatycznych, a także przychodzący spam. Aby się przed nim chronić, najlepiej zainstalować oprogramowanie typu anty-spam. Stosować inne utrudnienia przed nieautoryzowanym użyciem poczty. Należy zawsze wylogowywać się z konta e-mail i nie ustawiać opcji „Zapamiętaj mnie”, przyspieszającej możliwość ponownego skorzystania z niego. Choć jest ona bardzo wygodna, to przyczynia się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa poczty.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej – jak o nie zadbać?

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poczty e-mail w czasie rzeczywistym, wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad Jednak mogą one okazać się niewystarczające. Warto wtedy sięgnąć po profesjonalne wsparcie wyspecjalizowanych w tym zakresie firm. Idealnym rozwiązaniem jest np. ochrona poczty z Netią. O proponowanych rozwiązaniach w usłudze Netia Ochrona Poczty, dowiesz się na stronie https://www.netia.pl/pl/srednie-i-duze-firmy/produkty/bezpieczenstwo/netia-ochrona-poczty. Przedsiębiorstwa korzystające z profesjonalnej ochrony poczty elektronicznej mogą być spokojne o bezpieczeństwo informacji przesyłanych za jej pośrednictwem. Zyskują one bowiem pewność, że zagrożenia związane z wyciekiem danych, zaszyfrowaniem dysków poprzez ransomware czy z przejęciem kontroli nad stacjami roboczymi przez cyberprzestępców, zostaną całkowicie wyeliminowane lub przynajmniej maksymalnie ograniczone.

