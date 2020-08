W obiektach Poczty Polskiej na terenie Portu Lotniczego Okęcie we współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym WCBKT zakończył się w ubiegłym miesiącu proces uruchomienia dwóch linii technologicznych Cargo, podała Poczta Polska. Wielkość ładunku pocztowego przechodzącego przez warszawskie lotnisko wynosi 15 tys. ton w skali roku.

„Inwestycja pozwoli na poprawę jakości obsługi przesyłek naszych klientów. Zakup ten zbiegł się z przeprowadzką do nowej siedziby naszego działu zajmującego się wymianą ładunków lotniczych. Dzięki zaangażowaniu WCBKT w ten projekt, dostawa i montaż zaprojektowanych linii technologicznych odbyła się bardzo szybko tj. niespełna 3 miesiące od daty podpisania umowy” – powiedziała rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Linie technologiczne zostały zaprojektowane wspólnie przez Pocztę Polską i WCBKT. Realizacja dostawy i montażu spoczywała na WCBKT. Linia technologiczna Cargo składa się z systemu stelaży stałych oraz mobilnych i służy do obsługi, formowania oraz rozformowania palet i kontenerów lotniczych podczas załadunku i rozładunku przesyłek. Konstrukcja linii to zestaw stelaży rolkowych i kołowych do palet lotniczych, specjalistycznego wózka trzywidłowego do ich transportu oraz przyczep do przewozu palet lotniczych po płycie lotniska. Wykorzystanie tych linii przyczyni się do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa realizowanych procesów dystrybucji przesyłek lotniczych, podano także.

„Dział wymiany ładunków lotniczych Poczty Polskiej zajmuje się ekspediowaniem i przyjmowaniem ładunków pocztowych kierowanych drogą lotniczą, pośredniczy również w tranzycie międzynarodowym poczty – w ramach umowy z jednym z przewoźników lotniczych. Poczta lotnicza przewożona jest w specjalistycznych kontenerach, na paletach lotniczych oraz luzem na przyczepach. Pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzają kontrolę bezpieczeństwa przesyłek, a następnie transportują przyczepy lub wózki z kontenerami, paletami po płycie lotniska do samolotów” – czytamy dalej.

Część ładunków dostarczanych z lotnisk zagranicznych dostarczana jest również drogą lądową do warszawskiej sortowni. Zaprojektowane przez WCBKT linie zostały zainstalowane również w tej lokalizacji, gdzie będą służyły do sprawnego opracowywania ładunków międzynarodowych, podano również.

WCBKT od wielu lat opracowuje, produkuje i dostarcza urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych. Ostatnio spółka specjalizuje się także w opracowaniu i dostawie kompleksowego wyposażenia hangarowo – lotniskowego zarówno na rynek wojskowy, jak i na rynek cywilny w kraju i za granicą.

W związku z rozbudową Portu Lotniczego Okęcie wszystkie działania realizowane przez Pocztę Polską zostały przeniesione do nowo wyremontowanej hali na terenie LS Cargo Park tuż przy lotnisku, o powierzchni ponad 1,5 tys. m2. Wielkość ładunku pocztowego przechodzącego przez tę jednostkę wynosi 15 tys. ton w skali roku, podsumowano w materiale.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

Źródło: ISBnews