Poczta Polska wznowiła 12 lipca br. przyjmowanie paczek pocztowych priorytetowych adresowanych do Indonezji, Iranu, Iraku, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Pakistanu, Rosji, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz na Filipiny, podała spółka.

Poczta Polska obsługuje obecnie wysyłki do ponad 92 krajów i terytoriów na terenie całego świata. Przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od ograniczeń w transporcie, które są wynikiem pandemii koronawirusa i i sytuacji w poszczególnych krajach, do których przesyłany jest list lub paczka, zaznaczono.

Przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 21 państw, m.in. Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do 71 krajów.

„Poczta Polska dokłada wszelkich starań, by umożliwić klientom międzynarodową wymianę korespondencji. Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów” – czytamy w komunikacie.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

Źródło: ISBnews