Poczta Polska rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego, który zakłada rozbudowę floty tzw. bankowozów o łącznie 375 pojazdów do końca 2027 r. Pierwszym etapem jest zakup 45 nowoczesnych bankowozów typu B, podała Poczta. Realizacja programu modernizacji floty ma umocnić pozycję spółki jako jednego z kluczowych operatorów w segmencie logistyki gotówki oraz zapewnić stabilną i i skalowalną obsługę klientów instytucjonalnych w najbliższych latach.

„Inwestycja w nowoczesną flotę bankowozów to fundament bezpiecznej i efektywnej logistyki gotówki. Nie tylko zwiększamy nasze zdolności operacyjne, ale przede wszystkim dostarczamy rozwiązania, których oczekuje rynek i nasi klienci instytucjonalni. To także realna poprawa standardów i bezpieczeństwa pracy naszych zespołów konwojowych” – powiedział p.o. prezesa Sławomir Żurawski, cytowany w komunikacie.

Bankowozy typu B, które właśnie trafiają do floty, charakteryzują się wysokim poziomem zabezpieczeń oraz zwiększoną przestrzenią ładunkową. Pozwala to na przewóz większej liczby kaset bankomatowych w jednym kursie, co przekłada się na ograniczenie liczby przejazdów, lepsze planowanie tras i wyższą wydajność zespołów konwojowych.

Program inwestycyjny obejmuje również zakup bankowozów typu A i C, różniących się poziomem zabezpieczeń i przeznaczeniem. Pojazdy typu A, o najwyższym stopniu ochrony, będą wykorzystywane do transportu największych wartości. Bankowozy typu C to lżejsze jednostki, przystosowane do przewozu gotówki w specjalistycznych pojemnikach z systemami zabezpieczającymi, wykorzystywane zarówno na krótszych, jak i dłuższych trasach.

„Zgodnie z harmonogramem, do końca 2026 roku Poczta Polska planuje odebrać kolejne 35 bankowozów typu B, a następnie 125 pojazdów tego typu w transzach do końca 2027 roku. Równolegle prowadzone są postępowania dotyczące zakupu bankowozów typu A i C. Spółka zakłada, że umowy na ich dostawy zostaną podpisane w najbliższych miesiącach, a pierwsze pojazdy typu C trafią do floty jeszcze w 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

