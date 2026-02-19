Rekordowy wynik netto Banku Pekao za 2025 r. będzie trudny do powtórzenia ze względu na otoczenie regulacyjne, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Z jego słów wynika, że bank nadal chce pozytywnie wyróżniać się na rynku pod względem marży odsetkowej, nawet jeśli jej utrzymanie r/r będzie bardzo trudne przy poziomie stóp procentowych w Polsce.

„Zysk netto [za 2025 r.] historycznie jest najwyższy, jaki bank osiągnął. Pewnie będzie trudny do powtórzenia, zważywszy na środowisko regulacyjne – głównie myślę o podatku, który 'dopadnie’ sektor bankowy w tym roku, no i spadających stopach procentowych, które będą miały wpływ na marże” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że utrzymanie marży odsetkowej w ub.r. powyżej 4% to – na tle innych banków i z punktu widzenia skali spadków stóp procentowych – spore osiągnięcie.

„Miejmy nadzieję, że ten trend będziemy w stanie utrzymać, ale żeby to nie było interpretowane jako zapowiedź utrzymania marży, bo przy tym poziomie nominalnych stóp procentowych to by było bardzo trudne, chyba nawet niemożliwe” – dodał prezes.

Marża odsetkowa netto banku (skorygowana o efekt wakacji kredytowych) wyniosła 4,07% w IV kw. 2025 r.

W prezentacji bank podał, że zanotował dobry start nowej strategii – ogłoszonej w kwietniu ub.r. i sięgającej do 2027 r.

W 2025 r. ROE wyniosło 21,4% wobec >18% celu założonego na 2027 r.; wskaźnik koszty do dochodów 34,5% (32,2% z wyłączeniem BFG) wobec <35% celu; koszt ryzyka 39 pb. wobec 65-75 pb.; a wskaźnik wypłaty dywidendy 75% wobec 50-75% celu.

„Przed nami jest 2026 r., gdzie może się zmieścimy w tych 18% [ROE]. Cost/income, wydaje się, będziemy w stanie utrzymać około tych 35%. Jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze podkreślić – bank pozostaje bankiem dywidendowym. To jest duma Pekao SA […]. Wygląda na to, że tegoroczna dywidenda będzie w przedziale, który jest sygnalizowany w naszej strategii. Za wcześnie, żebym mówił o liczbie” – powiedział też Stypułkowski.

Bank Pekao odnotował 7015 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 6376 mln zł zysku rok wcześniej. W komentarzu do wyników prezes napisał, że rok 2025 był kolejnym dobrym rokiem dla sektora bankowego w Polsce i dla grupy kapitałowej Banku Pekao. Sektor bankowy zanotował rekordowy zysk roczny, szacowany na ponad 45 mld zł, a Bank Pekao wypracował najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 7 mld zł. Kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ był poziom stóp procentowych oraz stabilna marża odsetkowa, co w połączeniu z rosnącymi dzięki działalności komercyjnej banku wolumenami wymiernie przełożyło się na dochodowość.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews