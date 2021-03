Ten tydzień na rynku hurtowym kończymy ponownie na poziomie wyższym średnio o 10 gr/l, co podtrzymuje ryzyko podwyżek na stacjach w kolejnym okresie, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Po gwałtownym wzroście cen paliw w ostatnich dniach za benzynę bezołowiową 95 i olej napędowy płacimy średnio 5,08 zł/l. To oznacza, że w skali tygodnia benzyna i olej podrożały odpowiednio o 10 i 11 gr/l. Bezołowiowa 98 kosztuje 5,38 zł/l, a autogaz 2,53 zł/l i w przypadku tych paliw mówimy o wzroście odpowiednio o 12 i 3 gr/l.

Tak jak zazwyczaj skala podwyżek na poszczególnych stacjach jest zróżnicowana. W tym tygodniu dotyczy to zwłaszcza oleju napędowego, gdzie odnotowaliśmy podwyżki od kilku do 15 gr/l.

Za nami rok od ogłoszenia pandemii koronawirusa i wiele zawirowań wynikających z wprowadzonych ograniczeń. Bardzo dynamiczne zmiany cen na stacjach są bezpośrednio uzależnione od spadku zapotrzebowania na paliwa. W pierwszym okresie, kiedy popyt załamał się niemal z dnia na dzień, podaż ropy i paliw pozostawała jeszcze na niezmienionym poziomie, a to przyniosło efekt w postaci spadku cen benzyny 95 i oleju napędowego w kraju do poziomu średnio ok. 3,90 i 4,00 zł/l.

Dzisiaj istotne jest to, że popyt na paliwa powrócił na ścieżkę wzrostów, chociaż dalej nie mówimy o poziomach sprzed pandemii. To z kolei, przy jeszcze ograniczonej podaż ropy naftowej i paliw wpływa na zwyżki cen na stacjach. W podrównaniu do cen sprzed roku, za benzyny płacimy dzisiaj ok. 32 gr/l więcej, za olej napędowy 24 gr/l, a za LPG – 44 gr/l.

Powodem notowanych podwyżek na stacjach są wysokie ceny na rynku hurtowym, w efekcie wzrostu cen ropy naftowej w okolice 70 USD/bbl oraz osłabienia złotego wobec USD. Ten tydzień na rynku hurtowym kończymy ponownie na poziomie wyższym średnio o 10 gr/l, co podtrzymuje ryzyko podwyżek na stacjach w okresie 13-19 marca br.

W piątek 12 marca rano ropa naftowa Brent kosztuje 69,30 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Tydzień na rynku ropy naftowej upływa pod znakiem wyhamowania tempa wzrostu cen.

OPEC zdecydował się na rewizję w górę o 220 tys.bbl/d do 96,27 mln bbl/d prognoz wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku – zakładając silniejsze odbicie konsumpcji dopiero w drugiej połowie roku. Szacunki konsumpcji dla pierwszego i drugiego kwartału tego roku zostały zrewidowane w dół odpowiednio o 180 i 310 tys bbl/d. Po raz kolejny ożywienie konsumpcji odsuwa się w czasie. OPEC spodziewa się jednak spadku popytu na swoją ropę w drugiej połowie roku. W lutym produkcja OPEC kształtowała się na poziomie 24,85 mln bbl/d.

Zapasy ropy w krajach OECD w styczniu spadły do 3052 mld bbl, ale nadwyżka w stosunku do 5-letniej średniej wynosi nadal 92,2 mln bbl. Natomiast Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) zgodnie z najnowszymi prognozami spodziewa się średniej ceny ropy naftowej Brent w tym roku na poziomie 60,67 USD/bbl. Prognozowany średnioroczny poziom cen dla roku 2022 to z kolei 58,50 USD/bbl. W lutym zgodnie z szacunkami EIA światowy popyt na ropę naftową kształtował się na średnim poziomie 95,9 mln bbl/d co oznacza spadek w skali roku o 1,6 mln bbl/d. W tym roku średnioroczny poziom światowego popytu na ropę ma wzrosnąć 5,3 mln bbl/d do 97,5 mln bbl/d. W II połowie tego roku EIA zakłada wzrost podaży ropy naftowej, a tym samym wzrost zapasów w średniej skali 0,4 mln bbl/d (po spadku 1,2 mln bbl/d w I połowie roku). W tym kontekście jednak wszystko zależy od decyzji OPEC+ a najbliższe spotkanie kartelu zaplanowane jest na 1 kwietnia.

