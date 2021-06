Pointpack prognozuje, że łączna liczba prywatnych automatów paczkowych (APM) i punktów kurierskich (PickUp – Drop Off point) przekroczy 100 tys. w 2025 r., wobec ok. 55 tys. obecnie, poinformował ISBnews prezes Marek Piosik. Zarząd Pointpack szacuje, że wartość inwestycji w sieć samych automatów w Polsce do 2025 r. może przekroczyć 2,7 mld zł.

„Coraz częściej obserwujemy trend, w którym klienci wybierając metodę dostawy swojej przesyłki, kierują się przede wszystkim wygodą. Jest ona rozumiana jako odległość do punktu lub automatu kurierskiego. Dlatego też rynek rozwija się w kierunku znacznego zwiększenia liczby punktów i automatów kurierskich. Można jednak powiedzieć, że konsumenci nie są jednoznacznie zdeklarowani do korzystania z paczkomatu czy punktu. Jeśli klient ma bliżej do punktu, zamawia właśnie tam. Gdy jednak będzie w stanie szybciej podjąć przesyłkę z automatu, wybierze właśnie taką opcję. Dlatego też jesteśmy przekonani, że z korzyścią dla klientów byłoby, aby każdy punkt czy automat obsługiwał więcej firm kurierskich. W takiej sytuacji więcej klientów mogłoby wygodniej odbierać swoje przesyłki” – powiedział Piosik w rozmowie z ISBnews.

„Pointpack wspiera dążenie do stworzenia sieci współdzielonych punktów i automatów kurierskich. Wzrost liczby automatów będzie wpisywał się w obserwowane już teraz trendy. Skorzystają na tym nie tylko firmy i konsumenci, ale również środowisko. Przewidujemy, że wartość inwestycji w infrastrukturę budowy sieci automatów na naszym rodzimym rynku do 2025 roku może przekroczyć 2,7 mld zł” – dodał.

Zwrócił też uwagę, że zgodnie z zewnętrznymi prognozami do 2025 r. 30% całkowitego wolumenu OOH (dostaw out of home – do automatów i punktów) będzie napędzane w kanale handlu C2C, głównie przez handel rzeczami używanymi. Statystyki pokazują również, że dostawy do automatów kurierskich pozwalają obsłużyć do średnio 600-800 przesyłek, w porównaniu do ok 200 w przypadku dostawy „od drzwi do drzwi”.

„Naszą misją w najbliższym czasie, poza aktywnym otwieraniem punktów nadawczo-odbiorczych, jest wspieranie projektów budowy sieci automatów kurierskich. Obserwujemy trend na świecie, gdzie punkty odbioru uzbrajają się w automaty kurierskie. Chcemy rozwijać otwarty ekosystem logistyki miejskiej, w którym zarówno sieci handlowe, deweloperzy, jak i lokalni przedsiębiorcy, dzięki naszemu wsparciu technologicznemu, mogą samodzielnie współuczestniczyć budowie sieć automatów kurierskich dostępnej dla wszystkich” – podkreślił Piosik.

Pointpack przekroczył liczbę 40 mln przesyłek i ponad 10 000 punktów nadawczo-odbiorczych.

W czerwcu spółka informowała, że planuje przenieść się na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych GPW w II poł. 2021 roku.

Pointpack jest partnerem technologicznym budującym rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Technologia Pointpack to aplikacje integrujące systemy kasowe, kasy fiskalne oraz urządzenia przykasowe i nadawczo-odbiorcze w sieciach i punktach handlowych. Spółka jest notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews