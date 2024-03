Pointpack podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu uruchomienie produkcji automatów paczkowych, podał Pointpack. Powyższa decyzja wynika z przeglądu opcji dotyczących potencjalnych kierunków rozwoju rynku KEP w Polsce i Europie pod kątem dywersyfikacji działalności oraz zapewnienia nowych strumieni przychodów.

„W ocenie zarządu automaty paczkowe mogą być wykorzystywane zarówno w sieciach firm kurierskich, jak też przez inne podmioty – od niewielkich automatów prywatnych poprzez maszyny kierowane do wspólnot mieszkaniowych po duże urządzenia ze zintegrowanymi funkcjami click &collect, recyklingowymi i kaucyjnymi dla sieci handlowych oraz punktów PUDO” – czytamy w komunikacie.

Kontrola procesu produkcyjnego i elastyczny dobór podwykonawców pozwoli na zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności, trwałości i jakości, a także pełną integrację z systemami IT Pointpack. Jednocześnie wpłynie pozytywnie na marże uzyskiwane ze sprzedaży urządzeń, zarówno w obecnie realizowanych, jak przyszłych projektach. Spółka będzie zapewniała usługi serwisowe i pogwarancyjne oraz inteligentny moduł IT do optymalizacji i zarządzania sieciami PUDO oraz APM dla przepływu przesyłek od wielu operatorów kurierskich i innych usługodawców, uławiając współdzielenie sieci PUDO i APM, podano także.

Zgodnie z zamierzeniami spółki, Pointpack odpowiadał będzie za projektowanie automatów i dobór komponentów elektronicznych oraz ich integrację z systemami informatycznymi Pointpack lub klientów Pointpack. Fizyczny montaż oraz produkcja podzespołów może być zlecana podmiotom zewnętrznym, zakończono w informacji.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku

Źródło: ISBnews