Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym może sięgnąć 67%, co przełoży się na udział w miksie energetycznym na poziomie ok. 50%, poinformował członek zarządu Polenergii Piotr Maciołek.

„Widać malejące znaczenie elektrowni węglowych i będą one miały coraz mniejsze znaczenie, a od 2030 r. zaczną dominować źródła OZE, zaś udział mocy OZE w systemie sięgnie 67%, co przełoży się na ok. 50% w miksie energetycznym. To są ogromne wzrosty i one będą realizowane w technologii fotowoltaicznej i wiatrowej, a w perspektywie 5 lat pojawią się też pierwsze farmy na morzu (off shore)” – powiedział Maciołek podczas wideokonferencji.

„Przyspieszenie dekarbonizacji postępuje, zarówno na poziomie polskim, jak i unijnym i dotyczy nie tylko rynku energii, ale i całego przemysłu, a to się przekłada na stały wzrost OZE w miksie energetycznym” – dodał.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews