Polaqua złożyła ofertę z najniższa ceną, wynoszącą 465,45 mln zł, w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Bieruń, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja tego odcinka pozwoli domknąć S1 pomiędzy węzłem Kosztowy i Bielskiem-Białą.

„Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Ofertę z najniższa ceną, 465 454 548,36 zł, złożyła firma Polaqua. Z kolei najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner), które wyceniło ją na kwotę 596 253 354,86 zł. Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 521 587 419,04 zł” – czytamy w komunikacie.

Pozostałe oferty były następujące:

– Budimex – 489 175 059,00 zł,

– Strabag – 490 690 896,94 zł,

– konsorcjum Metrostav Polska (lider) i Metrostav Infrastructure (partner) – 499 396 108,04 zł,

– Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 510 450 000,00 zł,

– konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner) i SP Sine Midas Stroy (partner) – 518 733 548,48 zł,

– konsorcjum Mota-Engil Central Europe (lider) i PORR (partner) – 546 955 912,99 zł,

– konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner) – 547 766 559,44 zł,

– Rubau Polska – 563 734 848,24 zł.

GDDKiA przypomina, że 12 sierpnia br. otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Przetarg dotyczy budowy drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) – o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Dla tego odcinka złożono dziewięć ofert, a najniższą cenę, 212 701 633,06 zł, zaoferowała firma Strabag.

Źródło: ISBnews