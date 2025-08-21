Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 – rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Rajkowy (zlokalizowanej w gminie Pelplin, w woj. pomorskim) o łącznej mocy zainstalowanej 35 MWp – zawarła ze spółką Nomad Electric umowę na kompleksowe wykonanie robót montażowo elektrycznych w formule EPC (engineering, procurement and construction) z Nomad Electric dotyczącą farmy, podała Polenergia. Umowa EPC ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 roku.

„Umowa EPC dotyczy wykonania przez wykonawcę na rzecz farmy fotowoltaicznej Rajkowy kompleksowych robót montażowo-elektrycznych obejmujących m.in.: dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Umowa EPC nie obejmuje dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Umowa EPC ma zostać ukończona w IV kwartale 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość inwestycji w nową farmę to ok. 75 mln zł. Projekt ma ostateczną decyzję inwestycyjną (FID), pozwolenie na budowę i warunki przyłączenia do sieci, podano.

„Nowa farma będzie generować docelowo ok. 37 GWh energii elektrycznej rocznie. To wystarczy, by zasilić energią odnawialną nawet 15 tys. gospodarstw domowych, przyczyniając się do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego regionu” – powiedział członek zarządu ds. operacyjnych w Grupie Polenergia Łukasz Buczyński, cytowany w komunikacie.

„Lądowe źródła energii pozostają jednym z fundamentów naszej strategii na kolejne lata. Obok farm na morzu zamierzamy konsekwentnie rozwijać starannie wyselekcjonowane projekty onshore, widząc w nich realny potencjał nie tylko na przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce, ale i rozwój lokalnej gospodarki” – dodał.

Farma fotowoltaiczna Rajkowy będzie się składać m.in. z nowoczesnych paneli fotowoltaicznych, instalacji elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. Umowa z Nomad Electric obejmuje m.in. dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN.

„W portfelu grupy Polenergia jest obecnie 13 farm wiatrowych i 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 642 MW. Niedawno spółka uzyskała koncesję na farmy fotowoltaiczne Szprotowa I&II (67 MW). Po uruchomieniu farmy Rajkowy liczba farm fotowoltaicznych zwiększy się do 9, a moc zainstalowana wszystkich lądowych źródeł energii w ramach Polenergii wyniesie 677 MW” – czytamy dalej w komunikacie.

Nomad Electric specjalizuje się w kompleksowej budowie elektrowni fotowoltaicznych i hybrydowych w formule „pod klucz” (EPC) oraz serwisowaniu farm PV i wiatrowych oraz magazynów energii (BESS). Spółka posiada portfolio projektów w obszarze EPC obejmujące ponad 900 MWp, a w O&M ponad 1,8 GWp, podano także.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews