Porozumienie zawarte pomiędzy spółkami Grupy Polenergia a Tauron Polska Energia i Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa umożliwi dostawy na rzecz Taurona przez farmy wiatrowe Polenergii energii elektrycznej o szac. wartości 500 mln zł w ramach 10 letnich umów, podała Polenergia.

„W wyniku zawarcia ugód Amon i Talia będą wykonywały, na uzgodnionych w drodze negocjacji warunkach, na rzecz Tauron Polska Energia umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w należących do Polenergii farmach wiatrowych Łukaszów (Amon) i Modlikowice (Talia). Umowy obowiązywać będą przez okres 10 lat, począwszy od 1 czerwca 2025 r., a przewidywany łączny wolumen sprzedanej w tym czasie na rzecz Tauron energii elektrycznej ma wynieść ok. 1,2 TWh. Wartość umów jest szacowana na ok. 300 mln zł dla Amon i 200 mln zł dla Talia. Ponadto, obie spółki zależne Polenergii otrzymają jednorazowe odszkodowanie w łącznej wysokości 15 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Tauron podał dziś wcześniej, że on i Pierwsza Kompania Handlowa oraz spółki zależne Polenergii – Amon i Talia zawarły porozumienie, na mocy którego polubownie zakończyły spory sądowe, dotyczące umów na zakup energii w kontraktach bezpośrednich oraz zielonych certyfikatów.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews