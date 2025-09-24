Polenergia rozpoczęła prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Rajkowy (woj. pomorskie), podała spółka. Inwestycja, która dostarczy ok. 37 GWh energii rocznie, realizowana jest przez firmę Nomad Electric w formule EPC. Montaż paneli fotowoltaicznych rozpocznie się na początku przyszłego roku, a w IV kwartale 2026 r. instalacja rozpocznie produkcję zielonej energii.

Od połowy września na placu budowy trwają prace przygotowawcze. Zakończono niezbędne badania gruntowe, które pozwoliły na dobranie odpowiedniego systemu konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych. Przygotowane zostało zaplecze budowy, a także rozpoczęła się produkcja paneli fotowoltaicznych, których dostawcą jest Jinko Solar. Generalny wykonawca prowadzi równolegle procesy zakupowe dla najistotniejszych elementów, w tym transformatora oraz konstrukcji wsporczej. Polenergia finalizuje rozmowy przy podpisaniu umowy na dostawę inwerterów, podano.

„Farma fotowoltaiczna Rajkowy jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Polenergii na lata 2025-2030, zakładającej – obok morskich farm wiatrowych na Bałtyku – również dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii na lądzie. To one pozostają jednym z fundamentów naszej strategii na kolejne lata. To także ważna inwestycja dla regionu” – powiedział członek zarządu ds. operacyjnych w Grupie Polenergia Łukasz Buczyński, cytowany w komunikacie.

Farma fotowoltaiczna Rajkowy będzie miała powierzchnię ok. 46 hektarów i będzie wyposażona w blisko 56 tysięcy paneli fotowoltaicznych. Wartość projektu szacowana jest na niemal 75 mln zł.

W portfelu Grupy Polenergia znajduje się obecnie 13 farm wiatrowych i 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 642 MW. Kilka tygodni temu spółka uruchomiła farmy fotowoltaiczne Szprotawa I i II o sumarycznej mocy 67 MW. Po oddaniu do użytku farmy Rajkowy liczba instalacji fotowoltaicznych wzrośnie do 9, a moc zainstalowana lądowych źródeł energii w ramach Polenergii osiągnie 677 MW, przypomniano.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews