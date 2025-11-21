Polenergia zakłada, że jeśli projekt morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 o mocy 1560 MW wygra grudniową aukcję offshore, inwestorzy (Polenergia i norweski Equinor) powinni być gotowi do finalnej decyzji inwestycyjnej (FID) w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował wiceprezes Polenergii Andrzej Wojciechowski.

„Do czasu zaplanowanej na 17 grudnia aukcji skupiamy się na wyborze koncepcji cenowej, z którą konsorcjum Polenergii i Equinora weźmie udział w aukcji. Koncentrujemy się na tym, żeby udział w aukcji pozwolił zmaksymalizować zwrot z projektu Bałtyk 1” – powiedział Wojciechowski podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, zaraz po aukcji, przy założeniu jej wygrania, spółka chce rozpocząć prace nad pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń oraz podpisywaniem umów z wykonawcami z obszaru Tier 1.

„Zaczniemy również prace nad założeniami finansowymi projektu, żeby być gotowym do FID w ciągu najbliższych dwóch lat” – dodał wiceprezes.

Zgodnie z założeniami komercyjne uruchomienie projektu Bałtyk 1 spodziewane jest w 2032 roku.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews