Polenergia zdecydowała o zaprzestaniu realizacji projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru, dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 23 września 2022 r. przez Polenergię jako lidera konsorcjum, spółkę zależną – Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna (ENS) oraz Politechnikę Wrocławską.

„Na dzień podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu, projekt znajduje się w drugiej z trzech faz przewidzianych w umowie. […] Zakończenie drugiej fazy, przewidziane w umowie, przypada na dzień 31 października 2025 r. Obecne perspektywy realizacji projektu nie dają szans na ukończenie zadań przypisanych do drugiej fazy we wskazanym terminie” – czytamy w komunikacie.

„Główne powody, których wystąpienie powoduje w ocenie emitenta niezasadność kontynuowania prac nad projektem, obejmują znaczące wydłużenie czasu dostaw i ograniczenie dostępności komponentów technologicznych niezbędnych do realizacji projektu, których dostawy nie mieszczą się w harmonogramie przyjętym w ramach konkursu” – wyjaśniono dalej.

Jednocześnie Polenergia podała, że skierowała do NCBR wniosek o zaprzestanie realizacji projektu.

Pod koniec marca br. Polenergia przedstawiła strategię, która zakłada m.in. wzrost mocy wytwórczych dla Grupy Polenergia do 1,5 GW w 2030 r. (z 0,6 GW obecnie) oraz wzrost EBITDA do ok. 1,6 mld zł w 2030 r. (z 0,6 mld zł w ub.r.). Zgodnie ze strategią, spółka zapowiedziała wtedy, że będzie stopniowo wycofywała się z działalności w obszarze elektromobilności i wodoru.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews