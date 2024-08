Polenergia, która pracuje nad projektem offshore Bałtyk I, zakłada, że wystartuje on w aukcji w 2025 roku, poinformował prezes Jerzy Zań.

Bałtyk I to projekt największej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim (o mocy 1,56 GW) i jednocześnie najbardziej zaawansowany tzw. II fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

„Pracujemy nad projektem Bałtyk I, a ponieważ jest on bardziej oddalony od wybrzeża, to jest zaplanowany na kolejną fazę. Zakładamy, że aukcja będzie dostępna w 2025 roku i wtedy wystartujemy” – powiedział Zań podczas wideokonferencji, pytany czy projekt Bałtyk I jest gotowy do aukcji w przyszłym roku.

W lipcu spółka informowała, że spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland (każda spółka odrębnie) umowy finalne na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji transformatorowych, za łącznie szacunkowo 390 mln euro.

Według wcześniejszych informacji, morska farma wiatrowa Bałtyk I jest jednym z trzech projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III będą dysponować łączną mocą do 3 GW. Bałtyk I to projekt największej farmy wiatrowej realizowanej na Morzu Bałtyckim, o mocy do 1 560 MW i jednocześnie najbardziej zaawansowany projekt tzw. drugiej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Farma wiatrowa Bałtyk I będzie zlokalizowana około 80 km od linii brzegowej. Energia elektryczna z projektu popłynie kablami na ląd do punktu przyłączenia na terenie realizowanej stacji elektroenergetycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Krzemienica w gminie Redzikowo. Lądowy korytarz infrastruktury przyłączeniowej o długości do 20 km będzie przebiegać pod powierzchnią ziemi, by zachować walory turystyczne i krajobrazowe oraz by minimalizować wpływ na dotychczasowe użytkowanie gruntów.

Planowane wyprowadzenie mocy na lądzie będzie realizowane częściowo (w północnej części przebiegu) w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza wyznaczonego dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Dla wszystkich trzech farm wiatrowych przewidziano jedną lokalizację wyjścia na ląd z wykorzystaniem technologii bezwykopowej. Bałtyk II i Bałtyk III, mają zostać uruchomione w 2027 roku. Morskie farmy wiatrowe będą dysponować łączną mocą 1 440 MW.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

