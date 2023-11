Polenergia zdecydowała o kontynuacji projektu badawczo-rozwojowego „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru w ramach konkursu Nowe technologie w zakresie energii I” i przystąpieniu do realizacji jego drugiej fazy, podała spółka. Konsorcjum zakłada, że przewidywany łączny koszt wydatków ponoszonych w ramach II fazy projektu wyniesie ok. 14,2 mln zł (kwota pochodzić będzie z dofinansowania zawnioskowanego w ramach drugiej fazy projektu oraz środków własnych Grupy Polenergia). Planowany termin zakończenia fazy drugiej projektu to 31 października 2025 r.

„Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 23 września 2022 r. przez emitenta, jako lidera konsorcjum, spółkę zależną emitenta – Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna sp. z o.o. oraz Politechnikę Wrocławską. Realizacja projektu podzielona jest na trzy fazy. Pierwsza, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2022, została zakończona – NCBR podjęło decyzję o rekomendowaniu projektu do przejścia z fazy pierwszej do fazy drugiej” – przypomniano w komunikacie.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews