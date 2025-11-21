Polenergia podjęła decyzję o zakończeniu 14 lądowych projektów OZE, które nie gwarantowały oczekiwanego zwrotu z inwestycji, poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Łukasz Buczyński.

„W ostatnich tygodniach zdecydowaliśmy o zakończeniu 14 projektów, które nie gwarantowały oczekiwanego zwrotu” – powiedział Buczyński podczas konferencji prasowej.

Obecnie spółka realizuje farmę fotowoltaiczną Rajkowy o mocy 35 MW, której energetyzowania spodziewa się jeszcze przed końcem 2026 roku.

Ponadto na zaawansowanym etapie znajduje się farma wiatrowa Bądecz o mocy 48 MW, której realizacja może rozpocząć się w 2026 roku, a także pierwszy magazyn energii o mocy 50 MW, który powinien osiągnąć status gotowości do budowy w I półroczu 2026 r.

„W I połowie 2026 roku chcemy wyłonić jego wykonawcę” – dodał Buczyński.

Na wcześniejszych etapach zaawansowania Polenergia rozwija obecnie 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 980 MW, 22 projekty PV o mocy 947 MW oraz magazyny energii o łącznej mocy 700 MW.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

