Polenergia zawarła aneks do umowy o linię gwarancyjną zwiększający maksymalną kwotę o 33 mln euro do 158 mln euro oraz zawarła aneks do umowy kredytu odnawialnego zwiększający kredyt z 300 mln zł o dodatkową transzę 200 mln zł, podała spółka. Polenergia zawarła też z głównymi akcjonariuszami aneks do umowy trójstronnej (tripartite agreement) regulującej aspekty finansowania projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (projekty Bałtyk).

Do umowy o linię gwarancyjną przystąpi bank Société Générale, który podobnie jak dotychczasowe banki udzielające, zobowiązany będzie do dostarczenia gwarancji do spółek projektowych MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III w celu zabezpieczenia płatności wkładu finansowego Polenergii do spółek projektowych związanych z realizacją projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III na analogicznych zasadach jak dotychczasowe banki udzielające, podano.

„W związku z aneksem zaktualizowany zostanie pakiet zabezpieczeń udzielonych w związku z umową o linię gwarancyjną. W szczególności emitent złoży na rzecz Société Générale oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zaś główni akcjonariusze emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o. wystawią na rzecz Société Générale gwarancje korporacyjne (gwarancje back-to-back), które zabezpieczać będą roszczenia Société Générale względem emitenta w przypadku uruchomienia gwarancji bankowych wystawionych na podstawie aneksu” – czytamy w pierwszym komunikacie spółki.

W oddzielnym komunikacie spółka podała, że zawarła aneks do umowy trójstronnej (Tripartite Agreement) z głównymi akcjonariuszami emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o., regulującej określone aspekty finansowania projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Celem aneksu jest odzwierciedlenie w umowie trójstronnej zmian wprowadzanych do umowy o linię gwarancyjną.

„Aneks przewiduje zmianę do umowy trójstronnej polegającą przede wszystkim na tym, że na podstawie zmienianej umowy o linię gwarancyjną […] maksymalna łączna kwota udostępnionej linii gwarancyjnej zostaje podwyższona o 33 mln euro, tj. do kwoty 158 mln euro, i do umowy o linię gwarancyjną przystępuje dodatkowy bank udzielający (przystępujący bank udzielający), który, podobnie jak pozostałe banki udzielające, będzie zobowiązany do dostarczenia gwarancji do spółek projektowych w celu zabezpieczenia płatności wkładu finansowego emitenta do spółek projektowych (wkład finansowy), na analogicznych zasadach jak pozostałe banki udzielające” – czytamy w drugim komunikacie.

„Analogicznie jak na podstawie pierwotnej umowy trójstronnej, w związku ze zmienioną umową o linię gwarancyjną, akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia przystępującemu bankowi udzielającemu gwarancji Back-to-Back do 6 maja 2025 r., pod rygorem określonych w umowie trójstronnej świadczeń gwarancyjnych. Z tytułu udzielenia gwarancji Back-to-Back akcjonariuszom będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z analizy cen transferowych. W pozostałym zakresie umowa trójstronna pozostaje zasadniczo bez zmian” – podano.

Spółka podała też w kolejnym komunikacie, że zawarła aneks do umowy kredytu odnawialnego, na mocy którego kredyt ten, wynoszący pierwotnie do 300 mln zł (umowa RCF), zostanie powiększony o dodatkową transzę w wysokości 200 mln zł, która zostanie udostępniona emitentowi przez Bank Pekao.

„Okres obowiązywania dodatkowej transzy wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia aneksu do RCF. Dodatkowa transza może być wykorzystana po całkowitym wykorzystaniu pierwszej transzy (300.000.000 zł). Dodatkowa transza została udzielona przy jednoczesnym zobowiązaniu kredytobiorcy do jej spłaty, w całości lub części, ze środków pozyskanych z refinansowania określonych projektów prowadzonych przez spółki zależne emitenta. Cel udzielenia dodatkowej transzy pozostaje analogiczny jak w przypadku umowy RCF” – czytamy dalej.

W związku z aneksem do RCF emitent złoży na rzecz Pekao oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz zostaną zwiększone zabezpieczone kwoty na podstawie zastawów rejestrowych i finansowych, podano także.

W lutym br. spółka informowała, że zawarła ze swoimi głównymi akcjonariuszami, tj. BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments umowę trójstronną, regulującą kwestie finansowania projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, a celem jest ustalenie procedury dokapitalizowania emitenta w celu uniknięcia konieczności uruchomienia gwarancji bankowych, które mają zostać udzielone (w uzgodnionym scenariuszu podstawowym) na zlecenie emitenta spółkom projektowym w związku z finansowaniem Projektów Bałtyk.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews