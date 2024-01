Polimery Police przygotowują się do testu integralności instalacji, który zgodnie z zapowiedziami generalnego wykonawcy ma się odbyć w I kw. 2024 r. – to wspólny test określonych tzw. parametrów gwarantowanych wszystkich podprojektów, mający na celu zweryfikowanie, czy podprojekty razem funkcjonują w sposób ciągły oraz wolny od wad i usterek, podała Grupa Azoty.

„Produkty wytwarzane w fabryce w Policach przeszły pozytywne testy i są dostępne w sprzedaży. Zgodnie z założeniami portfolio produktów spółki jest poszerzane, aż do osiągnięcia docelowej produkcji ponad 30 typów polipropylenów Gryfilen, w tym homopolimery, kopolimery randomiczne i kopolimery udarowe” – czytamy w komunikacie.

Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i walidacji przetwórczej u klientów. Na instalacjach nowej fabryki wyprodukowano już pierwsze typy polipropylenu, z czego dwa pierwsze znajdują się w regularnej sprzedaży:

Gryfilen H04-L przeznaczony do produkcji sznurków i taśm spinających;

Gryfilen H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością;

Gryfilen H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP, wskazano również.

„Grupa Azoty Polyolefins planuje zrealizować w I kwartale 2024 r. produkcję na stabilnej średniej do 70% zdolności nominalnej, by do końca III kwartału ją zwiększać i osiągnąć wydajność maksymalną zaplanowaną dla całego kompleksu nowej fabryki” – powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Infrastruktura logistyczna jest w pełni gotowa do działalności operacyjnej. Pomyślnie przeprowadzono ruchy testowe dla transportu pneumatycznego, maszyn pakująco-workujących i maszyn paletyzujących.

„Kolejnym oczekiwanym przez nas etapem, od września 2023 roku, jest pomyślne przeprowadzenie 3-dniowego testu integralności przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering Co. Zgodnie ze zaktualizowanym w listopadzie 2023 roku harmonogramem projektu generalny wykonawca zapowiedział przeprowadzenie testu wszystkich instalacji z potwierdzeniem osiągniętych parametrów gwarantowanych w I kwartale 2024” – dodał p.o prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews