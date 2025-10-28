Polimex Mostostal analizuje rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, poinformował prezes Jakub Stypuła.

„Nie zamykamy się na to [akwizycje]. Badamy rynek szeroko, widzimy duże potrzeby np. w engineeringu, pracach projektowych, elektryce” – powiedział Stypuła podczas prezentacji strategii.

Priorytetami grupy kapitałowej Polimex Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2026-2033 są rentowny wzrost, wzrost efektywności, transformacja technologiczna oraz pełna realizacja założeń ESG. Do 2028 r. Grupa planuje osiągnąć przychody operacyjne powyżej 10 mld zł i rentowność EBIT na poziomie ponad 4%, a w kolejnych latach rozważa wypłatę dywidendy.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

