Transformacja Polimexu Mostostalu w kierunku zdigitalizowanej organizacji ma na celu m.in. minimalizację utraty marży w Grupie dzięki lepszemu przepływowi informacji, poinformowała wiceprezes Marzena Hebda-Sztandkie.

„Nasza strategia zakłada wewnętrzną transformację do PxM 4.0. Obejmuje to szereg kompleksowych działań, by nasza organizacja była sprawna, zdigitalizowana, nowoczesna, odpowiadająca na standardy zamawiających. Zmiana ma następować dzięki cyfryzacji zarządzania ryzykiem i procesami decyzyjnymi. Chcemy być samouczącą się organizacją z wiedzą o projektach transferowaną w grupie. Ma to dać efektywność kosztową i odporność na zmiany rynkowe. Koncentrujemy się na minimalizacji utraty marży, dbając o komunikację w grupie, by przepływ informacji antycypował sytuację i mitygował ryzyko dla marż” – powiedziała Hebda-Sztandkie podczas prezentacji strategii.

W kwestii ESG dodała, że grupa podtrzymuje plan z końca 2024 r., w tym założenie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., działania zmniejszające ślad węglowy, wdrażanie obiegu zamkniętego i innowacji technologicznych w zakładach produkcyjnych.

Priorytetami grupy kapitałowej Polimex Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2026-2033 są rentowny wzrost, wzrost efektywności, transformacja technologiczna oraz pełna realizacja założeń ESG. Do 2028 r. Grupa planuje osiągnąć przychody operacyjne powyżej 10 mld zł i rentowność EBIT na poziomie ponad 4%, a w kolejnych latach rozważa wypłatę dywidendy.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews