Polimex Mostostal chce być obecny w wybranych segmentach budownictwa kolejowego, jednak nie w obszarze robót torowych, poinformował prezes Jakub Stypuła.

„Polimex jest silny w energetyce i petrochemii. Nie zakładamy, że będziemy wchodzić w stricte projekty kolejowe. Jednak koleje to też civil works czy kubaturówka wokół kolei. Mamy np. produkcję konstrukcji stalowych – będziemy je certyfikować na potrzeby rynku kolejowego. Nie mówię tu o torach, ale wszystkich innych obszarach [budownictwa kolejowego]” – powiedział Stypuła podczas prezentacji strategii.

Priorytetami grupy kapitałowej Polimex Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2026-2033 są rentowny wzrost, wzrost efektywności, transformacja technologiczna oraz pełna realizacja założeń ESG. Do 2028 r. Grupa planuje osiągnąć przychody operacyjne powyżej 10 mld zł i rentowność EBIT na poziomie ponad 4%, a w kolejnych latach rozważa wypłatę dywidendy, podała spółka.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews