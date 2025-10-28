Polimex Mostostal chce zwiększać obecność zagraniczną, m.in. w Niemczech i krajach skandynawskich w obszarze projektów gazowych, poinformował prezes Jakub Stypuła.

„Realizacja naszych planów powinna dać podstawy do uwiarygodnienia i wzrostu z partnerami poza granicami Polski. Na rynku petrochemicznym rozszerzamy profil do kompleksowych usług generalnego wykonawstwa, kompletnych obiektów. Specjalizujemy się w budowie projektów gazowych, a Niemcy mają duże plany w tym obszarze; także kraje skandynawskie. W chemii i gazie również zakładamy dywersyfikację geograficzną” – powiedział Stypuła podczas prezentacji strategii.

Priorytetami grupy kapitałowej Polimex Mostostal w ramach przyjętej strategii na lata 2026-2033 są rentowny wzrost, wzrost efektywności, transformacja technologiczna oraz pełna realizacja założeń ESG. Do 2028 r. Grupa planuje osiągnąć przychody operacyjne powyżej 10 mld zł i rentowność EBIT na poziomie ponad 4%, a w kolejnych latach rozważa wypłatę dywidendy.

Notowany na GPW Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2024 r. miał 2,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews