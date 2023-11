Polimex Mostostal intensywnie pracuje nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata, choć dużym wyzwaniem dla całego rynku budowlanego jest widoczne zmniejszenie liczby nowych projektów, co powoduje z kolei wzrost konkurencji i presję na obniżanie marż, poinformował prezes spółki Krzysztof Figat. Z uwagi na dywersyfikację portfela w przyszłych okresach spodziewany jest wzrost przychodów w segmencie nafta, gaz, chemia.

„Intensywnie pracujemy nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata, choć dużym wyzwaniem dla całego rynku budowlanego jest widoczne zmniejszenie liczby nowych projektów, co powoduje z kolei wzrost konkurencji i presję na obniżanie marż. Wciąż niestabilna jest sytuacja na rynku pracy i dostępność materiałów budowlanych. Nie wiemy także, jakie dalsze konsekwencje wynikną z przedłużającej się wojny na Ukrainie. Chcemy powiększyć nasz portfel o kolejne rentowne kontrakty na przyszłe miesiące i lata oraz w pełni wykorzystać potencjał spółek z Grupy. Mamy doświadczone zespoły projektowe, zaplecze produkcyjne, czyli solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych projektów” – powiedział prezes Polimex Mostostal Krzysztof Figat, cytowany w komunikacie.

„Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec września 2023 roku jest dwukrotnie większy niż we wrześniu 2022 r. i wynosi 8 mld zł, co zapewnia nam stabilny poziom przychodów w najbliższych latach. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe Polimex Mostostal dzięki efektywnemu zarządzaniu spółką, profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników, a także kontroli kosztów, jaką utrzymujemy […]. Z uwagi na dywersyfikację portfela w przyszłych okresach spodziewany jest wzrost przychodów w segmencie nafta, gaz, chemia” – dodał wiceprezes Maciej Korniluk.

Spółka podała dziś, że aktualny portfel zamówień grupy Polimex Mostostal wynosi 7,96 mld zł (wliczając projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru oferty spółki).

„Zgodnie z planem rozwoju i wcześniejszymi deklaracjami dywersyfikujemy portfel zamówień o kontrakty na projekty inne niż czysto energetyczne. Możemy pochwalić się dwoma strategicznymi nowymi projektami w segmencie nafta, chemia, gaz, jakie realizujemy dla Grupy Orlen – pierwszy kontrakt to Projekt Olefiny lll (Pakiet K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin). Wartość prac przypadająca na grupę kapitałową Polimex Mostostal to 3,4 mld zł netto, a drugi to projekt nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim dla Orlenu Południe (wartość przypadająca na grupę kapitałową Polimex Mostostal to 386,2 mln zł netto oraz 32,3 mln euro netto). Tym samym rozwijamy nowe kompetencje i zbieramy doświadczenie do ofertowania projektów tego typu, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie” – powiedział prezes.

„Z pozyskanych od stycznia 2023 r. projektów energetycznych realizujemy nowy strategiczny kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku, o wartości 3,05 mld zł netto + 0,76 mld zł netto (późniejszy wieloletni serwis), w tym dla grupy kapitałowej Polimex Mostostal 1,37 mld zł netto dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W segmencie budownictwa infrastrukturalnego rozpoczęliśmy budowę Bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (wartość: 214,65 mln zł dla LOT Aircraft Maintenance Services). Kontynuujemy prace na rozpoczętych w latach poprzednich projektach, m. in. kończymy realizację budowy bloku energetycznego o mocy 100 Mwe i 300 MWt dla Grupy Azoty Puławy, weszliśmy w fazę końcową budowy dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. oddział Elektrowni Dolna Odra. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy nowej EC Czechnica, a nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa została już oddana do eksploatacji. Realizujemy projekt energetyczny na budowę źródła kogeneracyjnego oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. W Olsztynie, gdzie realizujemy nasz największy obecnie infrastrukturalny projekt, jesteśmy już na finiszu. Rozpoczynamy ostatnie testy i próby. W najbliższych dniach odbędą się pierwsze przejazdy tramwajów po zbudowanej przez nas linii tramwajowej” – dodał.

Polimex Mostostal podał dziś, że odnotował 19,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 29,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 24,51 mln zł wobec 28,39 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 745,51 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 968,44 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2023 r. spółka miała 53,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 119,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 399,66 mln zł w porównaniu z 2 872,72 mln zł rok wcześniej. Wartość EBITDA grupy za 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 121 mln zł, co przekłada się na marżę EBITDA na poziomie 5,0%.

„Wyniki grupy kapitałowej pozostają pod presją procesów związanych z waloryzacją kontraktów z uwagi na nadzwyczajne wzrosty kosztów realizacji. Grupa kapitałowa w po trzech kwartałach 2023 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 89 mln zł. Po trzech kwartałach br., wypracowaliśmy najwyższe przychody ze sprzedaży w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie oba segmenty stanowiły 72% całkowitych przychodów” – skomentował wyniki wiceprezes.

„Płynność finansowa grupy kapitałowej utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na koniec III kw. 2023 r. saldo środków pieniężnych było równe zadłużeniu oprocentowanemu. Przepływy pieniężne netto w III kw.2023 r. – ujemny poziom związany m.in. z realizacją projektów strategicznych (realizacja planowanych wcześniej przepływów), a także z procedowanymi waloryzacjami cen kontraktów. W wynikach za trzy kwartały 2023 roku 25% naszych przychodów, czyli 597 mln zł zrealizowaliśmy za granicą. W analogicznym okresie 2022 r. był to udział 15%” – dodał Korniluk.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

