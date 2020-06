Liczba funkcjonujących połączeń dalekobieżnych Polonusa wzrośnie do dziewięciu od 10 czerwca, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Piotr Pogonowski.

„Z końcem maja Polonus rozpoczął odmrażanie połączeń dalekobieżnych. Do tej pory zostało uruchomionych 6 linii. Już 10 czerwca, czyli tuż przed długim weekendem czerwcowym zostaną wznowione 3 kolejne połączenia – do Olsztyna, Grudziądza i Mrągowa” – powiedział Pogonowski w rozmowie z ISBnews.

Do tej pory narodowy przewoźnik autokarowy wznowił ponad 50% dotychczasowej siatki połączeń. Docelowo w kolejnych etapach będzie dążyć do przywrócenia pełnej oferty, co będzie uzależnione od aktualnej sytuacji rynkowej, wskazał dyrektor.

„Dodatkowo tuż przed wakacjami, 27 czerwca rusza 5 dodatkowych linii sezonowych nad polskie morze i Mazury. W wakacyjnej siatce połączeń Polonusa znajdą się najbardziej popularne letnie miejscowości, takie jak: Krynica Morska, Gdańsk, Łeba, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Kąty Rybackie, Mielno, Mikołajki, Ruciane-Nida czy Giżycko” – wymienił także Pogonowski.

Przypomniał, że wśród kursów uruchomionych 29 maja w ramach I etapu przywracania siatki połączeń dalekobieżnych były połączenia: Warszawa – Rawa Maz. – Tomaszów Maz., Warszawa – Ostrołęka – Mrągowo – Kętrzyn, Warszawa – Kozienice – Sandomierz – Tarnobrzeg, Warszawa – Mława – Olsztyn – Bartoszyce, Warszawa – Przasnysz – Szczytno – Olsztyn i Warszawa – Łomża – Pisz – Ruciane-Nida – Mikołajki – Giżycko.

Od 10 czerwca ruszają linie Warszawa – Grudziądz, Warszawa – Olsztyn i Warszawa – Mrągowo.

Pogonowski podkreślił, że na pokładach autokarów narodowego przewoźnika obowiązuje rygorystyczny reżim sanitarny: wszyscy pasażerowie powinni posiadać i podróżować w maseczce ochronnej, a pojazdy są regularnie dezynfekowane za pomocą profesjonalnych urządzeń do czyszczenia elektrostatycznego oraz ozonowania. Ponadto podczas oczekiwania na przystanku należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy innymi pasażerami, a pasażer, który będzie posiadał objawy choroby, takie jak kaszel, duszności, wysoka temperatura – nie zostanie wpuszczony na pokład autokaru.

Dziś wcześniej przewoźnik informował, że przywrócenie linii do Olsztyna, Grudziądza i Mrągowa jest odpowiedzią na prośby ze strony pasażerów, którzy planowali rodzinne wyjazdy na długi weekend czerwcowy. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

Polonus jest narodowym przewoźnikiem autokarowym świadczącym usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej. Strategiczny polski przewoźnik, będący spółką Skarbu Państwa obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystyczne z Warszawą. Z usług Polonusa korzysta ponad 4,75 mln pasażerów rocznie. Jednocześnie Polonus jest operatorem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia.

Źródło: ISBnews