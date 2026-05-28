Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) udzielił zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej Creotech Instruments w związku z realizacją projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob”, wynika z komunikatu spółki.

„Creotech otrzymał decyzję nr 01/2026 prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej […]. Zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej związane jest z realizacją przez spółkę projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) 'Mikroglob'” – czytamy w komunikacie.

Umowa na projekt „Mikroglob” zostanie zrealizowana do 31 marca 2027 r., przypomniano także.

„Szczegółowy harmonogram realizacji oraz pozostałe warunki zawartej umowy, jak również szczegółowy zakres zezwolenia nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa” – czytamy dalej.

Pod koniec 2024 roku Creotech Instruments podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” obejmującą fazy B, C, D, E1 o wartości 556,68 mln zł brutto.

POLSA podała wcześniej, że 18.04.2026 r. weszły w życie przepisy ustawy o działalności kosmicznej co obejmowało wnioski o udzielenie zezwoleń na wykonywanie działalności kosmicznej oraz zgłoszenia o wpis obiektu do Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

