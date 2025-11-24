Większość segmentów polskiej branży opakowaniowej odnotowała pogorszenie r/r wyniku netto, spadek wskaźników rentowności i ogólne osłabienie sytuacji finansowej w I poł. 2025, wynika z raportu Banku Pekao. Wyzwania kosztowe będą w kolejnych kwartałach nadal wywierały presję na marże, choć poprawa otoczenia popytowego powinna do pewnego stopnia ułatwić jej neutralizowanie.

„Utrzymywanie wysokiej konkurencyjności produktów w warunkach osłabionego popytu ograniczało elastyczność branży w zakresie kształtowania polityki cenowej. To z kolei odbijało się negatywnie na marżach, wobec silnej presji kosztowej. Wprawdzie w 2024 roku branża zdołała ustabilizować przychody, a w I poł. 2025 osiągnęła nawet ich lekki wzrost (+3% r/r), lecz nie wystarczyło to do zneutralizowania wzrostu kosztów. W I poł. 2025 łączne koszty działalności wzrosły o 6% r/r, zaś ich głównym motorem napędowym były utrzymujące się w silnym trendzie wzrostowym koszty pracy oraz powracające do tendencji zwyżkowej koszty materiałowe (zwyżki odpowiednio o 10% i 7% r/r). W rezultacie, łączny wynik finansowy branży w 2024 roku był o 25% niższy niż w roku 2022. W I poł. 2025 zanurkował o 34% r/r, do najniższego poziomu – jak na 1. półrocze – od 2018 roku, zaś wskaźnik rentowności netto obniżył się do poziomu nienotowanego w całej poprzedniej dekadzie” – czytamy w listopadowym raporcie.

Nieźle z wyzwaniami kosztowymi radził sobie segment wyrobów z tworzyw sztucznych. Zanotował on solidną dynamikę przychodów (+6% r/r), a przy tym słabszą – na tle innych segmentów – presję kosztów materiałowych (średnie ceny głównych tworzyw do produkcji opakowań w Polsce pozostają względnie stabilne od 2024 roku). Dzięki temu jego wynik w I poł. 2025 był podobny jak przed rokiem, podano. Słabiej wynikowo prezentował się drugi wiodący segment branży – produkcja opakowań z papieru i tektury. Tu przychody wzrosły wprawdzie o 4% r/r, jednak dynamika kosztów napędzanych przez płace i ceny materiałów była znacznie wyższa. W rezultacie wynik netto spadł o 37% r/r. Spośród mniejszych segmentów dobrze w I poł. 2025 wypadła produkcja wyrobów z drewna, gdzie wynik netto poprawił się r/r (choć pozostał historycznie niski, podobnie jak rentowność). Najtrudniejsza sytuacja panuje w segmencie wyrobów ze szkła, który odnotował stratę netto.

Według raportu „Polski sektor opakowań wobec spowolnienia w Europie i wyzwań rynku pracy” wartość produkcji sprzedanej przemysłu opakowaniowego w Polsce obniżyła się w latach 2022-2024 o 14%, choć trzeba zaznaczyć, że na spadek ten złożyły się nie tylko niższe wolumeny produkcji, lecz również spadek średnich cen.

„Szczególnie silne pogorszenie wartości produkcji odnotowano w wyrobach z drewna (PKD 16.24), gdzie zniżka 2024 vs 2022 rok wyniosła aż 40% (przy silnym wpływie zwłaszcza niższych cen wyrobów, nakładających się na spadek wolumenów). Głębokie spadki odnotowały jednak również pozostałe segmenty branży, w tym oba największe – opakowania z papieru i tektury (17.21) oraz z tworzyw sztucznych (22.22) – gdzie w latach 2024 vs 2022 wyniosły one odpowiednio 14% i 10%. II półrocze 2024 i I połowa 2025 roku przyniosły jednak pewne symptomy poprawy otoczenia popytowego – łączne przychody branży zanotowały lekkie wzrosty r/r (o 2-3%). Sugeruje to, że powraca ona na ścieżkę rozwoju, choć odbicie na razie jest bardzo powolne” – czytamy dalej w raporcie.

Według analityków Pekao wartość eksportu opakowań z naszego kraju odnotowała stosunkowo płytki spadek. W latach 2022-2024 zmniejszyła się o 2% (wobec zniżki o 6% średnio w całej Unii Europejskiej).

„Także w tym przypadku in minus wyróżniały się wyroby z drewna, gdzie eksport w ujęciu wartościowym obniżył się w omawianym okresie aż o 28%. Lekkie wzrosty wykazała za to sprzedaż zagraniczna dwóch kluczowych segmentów, tzn. wyrobów z papieru i tektury i tworzyw sztucznych, a także wyrobów z metali (PKD 25.92). W ujęciu ilościowym (wyrażonym masą produktów) spadek polskiego eksportu w omawianym okresie był nieco głębszy niż w ujęciu wartościowym i wyniósł 6%. Była to po części pochodna zmiany jego struktury produktowej – spadki wolumenów odnotowała sprzedaż zagraniczna cięższych wyrobów z drewna i ze szkła (PKWiU 23.13), wzrósł zaś ilościowy eksport wyrobów z papieru” – podano w materiale.

„Dzięki lepszym (na tle średniej unijnej) wynikom eksportu Polska utrzymała się na ścieżce wzrostu udziału w łącznej wartości eksportu opakowań wszystkich krajów UE. W latach 2022-2024 zwiększył się on z 10,4% do 10,9%, przy czym w odniesieniu tylko do obrotów wewnątrzunijnych (tzn. wymiany handlowej pomiędzy krajami samej UE) zwyżkował z 11,7% do 12,2%. W omawianym okresie udział ten zwiększył się szczególnie wyraźnie (o niemal 2 pkt proc.) w segmencie opakowań papierowych. Nieco mniejsze zwyżki odnotowały pozostałe segmenty, z wyjątkiem wyrobów z drewna, gdzie z kolei udział naszego kraju w unijnym eksporcie obniżył się o blisko 2 pkt proc.” – wskazano.

W raporcie podano też, że wzrost udziału naszego kraju w unijnym eksporcie opakowań, pomimo wyraźnej dekoniunktury panującej w europejskiej branży opakowaniowej, wskazuje na utrzymującą się wysoką konkurencyjność polskich producentów, przede wszystkim na tle Europy Zachodniej.

„Kraje 'starej’ Unii w omawianym okresie odnotowały znacznie głębszy spadek wartości eksportu o 8%. Oznacza to, że w warunkach silnego wzrostu kosztów produkcji w całej UE nasiliły się trendy substytucyjne, na których skorzystały kraje o wyższej konkurencyjności kosztowej – Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej” – zaznaczono.

Według raportu wyzwaniem dla branży na najbliższe kwartały pozostanie presja kosztowa.

„Dynamika płac hamuje wprawdzie wraz z inflacją, pozostaje jednak wysoka, a obciążenie wyniku branży kosztami pracy jest znacznie wyższe niż na początku dekady. Po spokojniejszym okresie wynikającym z osłabienia popytu w UE na ścieżkę wzrostu zaczynają powracać ceny niektórych materiałów, co skutkuje ponownym wzrostem obciążenia ekonomiki branży tym czynnikiem. Drugim, poważnym źródłem wyzwań jest wymagające i silnie zmienne otoczenie regulacyjne. Po długim okresie przygotowań wszedł wreszcie w życie system kaucyjny, jest on jednak jeszcze w fazie rozruchu, a zatem jego efektywność i wpływ będzie można ocenić dopiero za jakiś czas. Jeszcze większe wyzwania organizacyjne, technologiczne i kosztowe może zaś przynieść unijna regulacja PPWR. Wyzwania kosztowe będą zatem w kolejnych kwartałach nadal wywierały presję na marże, choć poprawa otoczenia popytowego powinna do pewnego stopnia ułatwić jej neutralizowanie” – wskazali w raporcie analitycy Banku Pekao.

Branża opakowań to istotna część polskiego przemysłu przetwórczego, odpowiadająca za blisko 4% wartości jego produkcji. Sektor reprezentowany jest przez około 5,4 tys. firm, z czego około 700 to podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób. Branżę charakteryzuje ponadprzeciętna (jak na przetwórstwo) rentowność działalności oraz aktywność inwestycyjna.

Sektor jest dość silnie rozdrobniony (relatywnie niski udział dużych podmiotów w łącznych przychodach), za to cechuje się ponadprzeciętnie dużą rolą kapitału zagranicznego (reprezentowane przez niego firmy odpowiadają za blisko 60% przychodów wszystkich podmiotów zatrudniających 10+ pracowników).

Polski przemysł opakowań cieszy się silną pozycją w ramach UE, będąc 5. największym producentem, oraz wiceliderem unijnego eksportu. Branża posiada najliczniejszą we Wspólnocie reprezentację firm oraz jest drugim największym pracodawcą. Blisko 3/4 produkcji branży stanowią opakowania papierowe (40% udział w 2023 roku) oraz z tworzyw sztucznych (33%). Trzeci największy segment tworzą opakowania z metalu (11%).

Źródło: ISBnews