Polska firma Hynfra, japońska Tsubame BHB Corporation i ukraińska firma UTEM podpisały listy intencyjne dotyczący budowy Zielonej Strefy Przemysłowej realizowanej przez miasto Bucza na Ukrainie; celem tej Strefy jest zapewnienie niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wodoru i amoniaku, podała Hynfra.

„To będzie pierwszy taki projekt na Ukrainie. Jest strategicznie ważny z punktu widzenia naszej niezależności energetycznej. Pozwoli naszemu miastu mieć własne, alternatywne źródła energii. My, Wspólnota Terytorialna Buczy, wyobrażamy sobie przyszłość, w której zielona technologia nie jest jedynie opcją, ale fundamentalną częścią infrastruktury naszego społeczeństwa” – powiedział mer Buczy Anatory Fedoruk, cytowany w komunikacie.

Zielona Strefa Przemysłowa ma objąć 3000 hektarów. Projekt w Buczy będzie realizowany w partnerstwie z ukraińską firmą inżynieryjną UTEM oraz dostawcami technologii z Japonii, w szczególności z firmą Tsubame BHB, podano także.

„To przełomowa chwila. Stymulujemy rozwój gospodarczy w ramach zielonej reindustrializacji, która jest tak potrzebna Ukrainie, by się odbudować. Jednak najważniejszy wymiar tego projektu to także bezpieczeństwo i odporność systemu energetycznego, ciepłowniczego i paliwowego miasta na terrorystyczne praktyki federacji rosyjskiej. Cieszymy się, że nasza koncepcja, którą rozwijamy w Sanoku, będzie wdrożona w mieście-symbolu jakim jest Bucza” – powiedział prezes Hynfra Tomoho Umeda, cytowany w komunikacie.

Firma Hynfra będzie odpowiedzialna za koncepcję i projekt, Tsubame dostarczy technologię budowy zielonych bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, a ukraiński UTEM ma przeprowadzić lokalnie proces dewelopmentu i budowy, podano także.

„Będzie to jeden z najważniejszych projektów współpracy z udziałem prywatnych firm z trzech krajów – Ukrainy, Polski i Japonii. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta dla polskich i japońskich firm do współpracy w odbudowie Ukrainy” – powiedział radca ministra ambasady Japonii na Ukrainie Yasumasa IIjima.

Ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima zaznaczył, że Polska pełni centralną rolę w odbudowie Ukrainy oraz „pierwszy projekt współpracy między Japonią a Polską na Ukrainie będzie dla innych symbolicznym przykładem”.

Spółki Hynfra jest integratorem technologii wodorowych.

