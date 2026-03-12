Polska Grupa Biogazowa (PGB) uruchomiła nowe Centrum Monitoringu i Analiz (CMA) przy okazji otwarcia swojej nowej siedziby w Warszawie, podała spółka. To rozwinięcie systemu centralnego nadzoru nad biogazowniami, który spółka konsekwentnie rozwija od 2020 r.

Centrum działa już operacyjnie i stanowi kluczowy element zarządzania pracą wszystkich instalacji PGB w Polsce. Umożliwia ich całodobowy monitoring oraz analizę danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym, podkreślono.

„Centrum Monitoringu i Analiz zapewnia stały nadzór nad biogazowniami zlokalizowanymi w różnych częściach kraju. Operatorzy CMA przez całą dobę monitorują parametry pracy instalacji oraz wspierają lokalne zespoły techniczne. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany i utrzymanie stabilnej produkcji energii. System umożliwia także współpracę z operatorem systemu elektroenergetycznego oraz sprawną koordynację działań technicznych. Rozwiązanie to stanowi kolejny etap rozwoju modelu zarządzania opartego na analizie danych w jednym miejscu” – czytamy w komunikacie.

Nowe centrum jest znaczącym rozwinięciem pierwszego Centrum Monitoringu i Analiz PGB, uruchomionego w 2020 r. jako część rozwoju

sieci biogazowni.

„Centrum Monitoringu i Analiz jest podstawowym narzędziem zarządzania operacyjnego naszymi instalacjami. Stały dostęp do danych pozwala nam na bieżąco analizować pracę biogazowni, szybciej identyfikować zmiany oraz skuteczniej wspierać zespoły techniczne. Nowe centrum znacząco zwiększyło nasze możliwości nadzoru i usprawniło zarządzanie rozproszoną infrastrukturą energetyczną” – powiedział dyrektor Centrum Monitoringu i Analiz w PGB Kamil Karwowski, cytowany w komunikacie.

Polska Grupa Biogazowa (PGB) jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła z biogazu w Polsce, posiadającym 15% udziału w rynku. PGB zatrudnia 200 osób i zarządza 21 obiektami w całym kraju. PGB od 2023 roku należy do TotalEnergies, a od 2025 roku jest spółką joint venture w równym stopniu należącą do TotalEnergies i HitecVision.

Źródło: ISBnews