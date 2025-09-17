Polska Grupa Lotnicza (PGL) oraz Google Cloud ogłosiły strategiczne partnerstwo, którego celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej PGL i wykorzystanie zaawansowanych technologii – w tym sztucznej inteligencji – do budowy przewagi konkurencyjnej w branży lotniczej, podała PGL. Kluczowym elementem współpracy będzie utworzenie w strukturach PGL Centrum Kompetencyjnego Przetwarzania Danych, Sztucznej Inteligencji i Chmury Obliczeniowej.

„Współczesna konkurencyjność w branży lotniczej to coś więcej niż siatka połączeń czy komfort podróży. To przede wszystkim umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów i optymalizacja procesów. Nawiązanie współpracy z liderem w obszarze AI, analityki danych i chmury, jakim jest Google Cloud, to dla nas krok milowy. Dzięki niemu zbudujemy nowoczesne, oparte na danych rozwiązania, które wzmocnią całą Grupę, przygotują nas do wyzwań przyszłości i wyznaczą standardy dla całej branży” – powiedział prezes PGL Radosław Stępień, cytowany w komunikacie.

W ramach współpracy Google Cloud udostępni PGL swoje rozwiązania w obszarze chmury obliczeniowej, analityki danych i AI. Jednym z kluczowych projektów będzie wdrożenie systemu ERP w infrastrukturze chmurowej, co pozwoli na efektywne zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi. Partnerstwo obejmuje również rozwój centralnych systemów analitycznych i AI, które posłużą m.in. do: optymalizacji siatki połączeń, usprawnienia sprzedaży biletów, automatyzacji procesów związanych z obsługą techniczną samolotów, wskazano również.

Porozumienie pomiędzy PGL i Google Cloud wykracza poza tradycyjną współpracę technologiczną. Ambicją stron jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą stać się nowym standardem dla europejskiej branży lotniczej i punktem odniesienia dla całego sektora, wskazano także.

Źródło: ISBnews