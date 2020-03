Polska Rada Biznesu uruchomiła 17. edycję programu płatnych staży w kraju – w tym roku ponad 40 firm przygotowało ponad 100 ofert stażowych, podała organizacja.

„Pracownik z potencjałem, który ma szansę przez lata wypracowywać wartość dla przedsiębiorstwa, jest na wagę złota. Szczególnie teraz, gdy firmy muszą walczyć o najlepszych jak nigdy dotąd. Dlatego warto od początku kształtować przyszłych liderów, pokazywać im, na czym polega nasz biznes i dawać szanse rozwoju. Inaczej szybko mogą je znaleźć u naszej konkurencji” – powiedział wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera Marian Owerko, cytowany w komunikacie.

Uczestnikami Programu Kariera są najlepsi studenci i absolwenci z całej Polski. By do nich dotrzeć, organizatorzy współpracują z blisko trzystoma uczelniami, prowadzą kampanię w mediach społecznościowych i angażują ambasadorów Programu Kariera. Firmy mogą dzięki temu znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Wymogi przy niektórych stażach są wysokie: na przykład perfekcyjny język angielski, doświadczenie w dziale M&A czy konieczność relokacji do mniejszych miejscowości, podano w materiale.

Jak pokazuje kilkanaście lat doświadczenia programu, płacenie za staże przez firmy przynosi efekty. Wielu absolwentów wiąże się z firmami na stałe zostając stałymi pracownikami a wszyscy stają się ambasadorami marek i promują je w swoich środowiskach i wśród potencjalnych przyszłych uczestników programu –czytamy w komunikacie.

„Jeśli dodamy do tego przemyślany program stażu, który dodatkowo jest regularnie oceniany przez uczestników, to nie dziwi, że co czwarty uczestnik programu wiąże się z firmą, w której miał praktyki” – podsumował Owerko.

Źródło: ISBnews