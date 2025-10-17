Rewolucja technologiczna, zmiany rynkowe i regulacyjne stawiają przed biznesem złożone wyzwania – od presji kosztowej i marżowej po wymogi raportowe w obszarze ESG i konieczność dokonania technologicznego skoku. Polskie firmy konfrontują się ze strategicznymi problemami, obejmującymi m.in. zabezpieczenie organizacji przed cyberzagrożeniami, adaptację do nowych modeli pracy oraz efektywne zarządzanie transformacją cyfrową. Kluczem do rozwoju staje się coraz bardziej umiejętne wykorzystywanie technologii, podkreślali uczestnicy konferencji SAP NOW AI Tour Poland 2025.

„Współczesny biznes musi działać w warunkach nieustannego 'hałasu’, na który składają się cyberataki, rosnące koszty energii i logistyki, niedobór pracowników, presja regulacyjna oraz gwałtowny postęp technologii. Wyzwania nie znikną, ale w ich obliczu biznes musi podejmować trafniejsze decyzje. Kluczem do nich jest sztuczna inteligencja (AI) i praca na danych” – powiedział prezes SAP Polska Piotr Ferszka podczas wystąpienia otwierającego konferencję. Grupa ISB była partnerem medialnym wydarzenia.

Przedsiębiorstwa działają dziś w środowisku podwójnej presji. Z jednej strony wewnętrznie organizacje zmagają się z ciągłym naciskiem na optymalizację kosztów i poprawę marż. Kluczowym problemem dla dyrektorów finansowych staje się więc połączenie danych z różnych obszarów firmy, aby uzyskać pełny obraz rentowności i zidentyfikować ukryte nieefektywności. Z drugiej strony, rosnąca liczba i zaawansowanie cyberzagrożeń wymuszają fundamentalną zmianę w podejściu do bezpieczeństwa. Tradycyjne modele ochrony okazują się niewystarczające, co kieruje uwagę liderów IT w stronę strategii „Zero Trust”, gdzie domyślnie nic nie jest pewne, podkreślano podczas SAP NOW AI Tour 2025.

Podczas wystąpienia „Człowiek w centrum cyberbezpieczeństwa” board member, national security officer w Microsoft Polska Krzysztof Malesa podkreślał więc m.in., że cyberbezpieczeństwo to „gra zespołowa”, w której kluczowym elementem pozostaje człowiek. Niezależnie od tego, czy mówimy o zarządzaniu ryzykiem, budowaniu odporności, czy obsłudze incydentów, zawsze należy więc uwzględniać ludzkie potrzeby oraz specyficzne cechy behawioralne i kognitywne. Dopiero kompleksowe podejście, które integruje te aspekty, może przynieść oczekiwane rezultaty i zapewnić skuteczną ochronę.

Wiele firm boryka się także z tzw. długiem technologicznym – przestarzałymi systemami, które ograniczają elastyczność i hamują innowacje. Dla menedżerów IT i architektów korporacyjnych jest to poważna przeszkoda, wymagająca starannego planowania transformacji, aby zmodernizować kluczowe procesy bez zakłócania bieżącej działalności. Na ten problem nakłada się konieczność adaptacji sztucznej inteligencji, która staje się kluczowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. Wyzwanie polega na praktycznym zastosowaniu AI do realnych procesów biznesowych i przygotowaniu na to całej organizacji.

„To nie liczba godzin decyduje o sile gospodarki, tylko wartość, jaką z tych godzin wyciskamy. W tym sensie AI jest decyzją o przewadze, a nie gadżetem” – podsumowywał Ferszka. Marcin Demkiw oraz Jakub Roguski z SAP zaprezentowali uczestnikom konferencji koncepcję technologiczną agentów AI, którzy są w stanie, współpracując z człowiekiem – ale w dużej mierze samodzielnie – realizować procesy biznesowe.

Rosnąca liczba regulacji, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG), stanowi poważne wyzwanie dla zarządów i działów prawnych. Problem nie leży już w tym, czy raportować, ale jak robić to w sposób rzetelny i zintegrowany z celami biznesowymi. Firmy, w tym z sektora MŚP, poszukują narzędzi i metodyk, które pomogą im adaptować procesy do zmieniającego się otoczenia prawnego, unikając błędów i przekuwając wymogi compliance w przewagę konkurencyjną.

Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki przy Ministerstwie Cyfryzacji Jacek Siemiończyk mówił m.in. o Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku, która wyznacza ambitne cele w zakresie kompetencji cyfrowych, jednolitych standardów IT i pełnej elektronizacji usług publicznych. Podkreślał, że jej realizacja odbywa się poprzez kluczowe projekty, takich jak rozwój aplikacji mObywatel, wdrożenie eIDAS 2.0, cyfrowa korespondencja oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jak zaznaczył, te inicjatywy nie tylko usprawniają funkcjonowanie administracji, ale też tworzą nowy ekosystem zaufania między obywatelami, biznesem a państwem, w którym technologia staje się realnym wsparciem w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych i zwiększaniu transparentności.

Podczas konferencji zaprezentowano także przykłady firm, które z powodzeniem wykorzystują technologię SAP do transformacji swojego biznesu. Wśród prelegentów znalazły się przedsiębiorstwa demonstrujące zarówno szybkość wdrożeń, jak i głębokość transformacji w obszarach takich jak m.in. systemy finansowe, logistyczne i HR. Przykłady organizacji takich jak m.in. Amica, Baltic Towers, Grupa Azoty, Orlen, czy Woodeco pokazują, że strategiczne wykorzystanie technologii przynosi wymierne korzyści operacyjne i buduje przewagę konkurencyjną na polskim rynku. Konferencja SAP NOW AI Tour Poland odbyła się w Krakowie w dniach 8-9 października 2025. W wydarzeniu udział wzięło blisko 700 uczestników.

Źródło: ISBnews