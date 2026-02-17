Polski rynek nie jest jeszcze gotowy na usługi wynajmu samochodów na minuty, a według analiz 4Mobility do osiągniecia rentowności w tym segmencie potrzeba co najmniej o 30% wypożyczeń więcej niż wynika z zainteresowania klientów, poinformował ISBnews prezes Paweł Błaszczak.

„Wynajem aut na minuty nie budzi zbyt dużego zainteresowania w naszym kraju. W 2025 r. nie wykonaliśmy żadnej usługi tego typu, a we wcześniejszych latach ponad połowa użytkowników korzystała z niej sporadycznie. Według naszych analiz, do osiągniecia rentowności w segmencie aut na minuty potrzebowalibyśmy co najmniej 30% wypożyczeń więcej. Stąd m.in. decyzja o rozbudowie portfolio naszych usług” – powiedział Błaszczak w rozmowie z ISBnews.

Według niego, Polska nie jest chyba jeszcze gotowa na tego typu usługi.

„Świadczy o tym kilka elementów. Pierwszym jest wysoka szkodowość i związane z nią koszty ubezpieczeń. Dopiero uczymy się idei współdzielenia, mamy sporo do nadrobienia w kwestii poszanowania udostępnianych aut. Nie zapominajmy też o wysokich kosztach operacyjnych, które odbiły się na rentowności. Chodzi m.in. o koszty logistyki, ceny paliw, ale też koszty postoju aut w strefach płatnego parkowania, które w całości były przerzucane na poszczególnych operatorów, bez jakichkolwiek ulg ze strony zarządów miast. Poza tym ceny usług przewozów osób w Polsce są na bardzo niskim poziomie i jako nacja nadal mamy silne przyzwyczajenie do własności lub coraz częściej najmu czy leasingu. To wszystko spowodowało potrzebę przemodelowania naszej oferty” – dodał prezes.

4Mobility posiada obecnie ponad 125 tys. zarejestrowanych użytkowników. Z analizy usług realizowanych przez firmę w 2025 r. wynika, że największą popularnością wśród klientów spółki cieszył się najem na dni (max. do 30 dni), mający 55% udziału w przychodach oraz najem na miesiące (max. do 12 miesięcy) z udziałem w przychodach na poziomie 35%. Wynajem długoterminowy stanowił 10% przychodów spółki. W ubiegłym roku 4Mobility nie świadczyło usług wynajmu aut na minuty.

Obecnie spółka oferuje wynajem w aplikacji dostępny 24/7 w 6 największych aglomeracjach Polski: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Trójmieście. Klasyczny wynajem rent-a-car realizuje w niemal 30 miastach w Polsce, a najem średnio- i długoterminowy na terenie całego kraju.

4Mobility była jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Obecnie świadczy usługi z zakresu smart rental, łącząc wynajem dostępny w autorskiej aplikacji z klasycznymi usługami rent-a-car oraz elastycznym najmem średnio- i długoterminowym. Od 2017 r. jest notowana na New Connect.

Źródło: ISBnews