Polscy przewoźnicy i branża spożywcza, eksportująca do Wielkiej Brytanii, muszą przygotować się na zmianę zasad wwozu towarów na Wyspy. Pierwsze przepisy, wprowadzane w ramach projektu Border Target Operating Model, zaczną być wdrażane już od 31 października tego roku. Obecnie wypracowywana jest ostateczna treść nowego prawa, jednak terminy startu obowiązywania się nie zmienią. Bez odpowiedniego przygotowania eksporterzy nie będą mogli wwieźć określonych produktów na teren Wielkiej Brytanii – zaznaczają eksperci agencji celnej Bunasta.

Projekt Border Target Operating Model to nowe podejście do kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (mających zastosowanie do przywozu żywych zwierząt, produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych). Określa on, w jaki sposób kontrole zostaną uproszczone, zdigitalizowane i sprowadzone do funkcji jednego okienka dla importu, eksportu i tranzytu, tzw. Single Trade Window.

– Nadchodzące zmiany dotkną przewoźników transportujących produkty spożywcze i eksporterów żywności. Sprzedający z UE do Wielkiej Brytanii produkty spożywcze, żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, rośliny lub produkty roślinne powinni już teraz sprawdzić poziom ryzyka swojego towaru według zasad Border Target Operating Model. Pozwoli to przygotować się na nadchodzące zmiany w procedurach granicznych – tłumaczy Jurgis Adomavičius, założyciel i prezes międzynarodowej agencji celnej Bunasta.

Eksport żywności, zwierząt i produktów pochodzenia roślinnego odpowiada za ponad 20% polskiego eksportu do UK. Sama wartość sprzedaży polskich towarów do Wielkiej Brytanii to 60,7 mld PLN.

Nowe zasady będę wchodzić w życie etapami. Pierwsze już za prawie 4 miesiące. 31 października 2023 r. wprowadzone zostaną certyfikaty zdrowotne przy imporcie z Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych oraz żywności (i paszy) wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt średniego ryzyka.

31 stycznia 2024 r. wejdzie w życie kontrola tożsamości i kontrola dokumentacji w oparciu o ryzyko w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych oraz żywności (i paszy) wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt z UE. Z kolei 31 października 2024 r. wejdzie obowiązek deklaracji bezpieczeństwa i ochrony dla towarów importowanych z Unii Europejski.

Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają jeszcze konsultacje nad ostateczną treścią nowych zasad. Ten etap powinien zakończyć się w najbliższych tygodniach.

– Polscy przewoźnicy na początku tego roku musieli dostosować się do szeregu nowych regulacji w transporcie. Na horyzoncie są kolejne, które nigdy nie są mile widziane przez biznes, który ceni sobie stabilność. Jednak dzięki odpowiedniemu harmonogramowi wdrożenia można na nie się przygotować. Dodatkowo, specjalistyczne firmy oferują wsparcie w wyrabianiu potrzebnych certyfikatów zdrowotnych. Docelowo, nowe zasady powinny usprawnić i przyspieszyć pracę na granicy UE z Wielką Brytanią – zaznacza Jurgis Adomavičius.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. wywóz towarów do Wielkiej Brytanii nie stanowi już transakcji wewnątrzunijnej a eksport towarów, w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem dopełnienia przez eksporterów szeregu formalności celnych.

