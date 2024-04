PragmaGO i Polskie ePłatności wprowadziły wspólną usługę finansową dla przedsiębiorców – faktoring, podały spółki.

„Sukces 'Mojej Pożyczki’ potwierdza, że łatwy i szybki dostęp do środków finansowych jest firmom bardzo potrzebny. Wraz z PeP ułatwiamy przedsiębiorcom prowadzenie działalności – tak, aby mogli skupiać się na swoim biznesie i nie tracili czasu na zbędne czynności. Wychodzimy im naprzeciw i dajemy dostęp do pieniędzy online – bez konieczności wizyt w placówkach i przy minimum formalności. Faktoring to kolejne ułatwienie w codziennej pracy dla klientów PeP, którzy wystawiają faktury na powtarzających się kontrahentów” – powiedział wiceprezes PragmaGO Łukasz Ramczewski, cytowany w komunikacie.

W 2023 r. spółki wdrożyły „Moją Pożyczkę” – innowacyjne finansowanie z automatyczną, dzienną spłatą pobieraną z obrotów na terminalu płatniczym (w modelu Merchant Cash Advance). Od tego czasu kilka tysięcy klientów zawnioskowało o tę usługę, podano także w materiale.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews