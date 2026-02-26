Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) stanowiły zaledwie kilka procent całkowitej wartości rynku IT w Polsce w 2025 r., wynika z raportu „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce 2026” przygotowanego przez PMR Market Experts by Hume’s. Prognozy wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie.

„Sztuczna inteligencja (AI) zdominowała narrację o transformacji technologicznej, ale jej realny wpływ na polski rynek IT pozostaje na razie ograniczony. Jednocześnie prognozy ekspertów wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie. To oznacza, że najbliższe lata będą okresem weryfikacji strategii, a także testem zdolności firm do przejścia od eksperymentów do skalowalnych

wdrożeń” – czytamy w komunikacie.

Największym segmentem rynku AI w Polsce pozostają usługi, które odpowiadają za około jedną trzecią jego wartości. Z analiz i rozmów przeprowadzonych przez PMR Market Experts by Hume’s z uczestnikami rynku wynika, że dominują projekty integracyjne i wdrożeniowe – najczęściej polegające na łączeniu rozwiązań AI z istniejącymi systemami IT oraz procesami biznesowymi. Wzrost tego segmentu napędzany jest zapotrzebowaniem na praktyczne zastosowania – chatboty, rozwiązania agentowe, systemy generatywne czy automatyzacje. Jednocześnie wiele organizacji wciąż znajduje się na etapie eksperymentów, co skutkuje projektami przerywanymi, redefiniowanymi lub wdrażanymi wielokrotnie, wymieniono w informacji.

„Widzimy wyraźnie, że rynek przechodzi z fazy entuzjazmu do fazy kalkulacji. AI nie jest już hasłem strategicznym samym w sobie – staje się elementem, który musi przynieść mierzalny efekt biznesowy. Firmy, które nie potrafią powiązać wdrożeń z konkretnymi procesami i wskaźnikami, szybko weryfikują swoje podejście” – powiedział Market Data Analyst w PMR Market Experts / Hume’s Institute Krzysztof Żelazowski, cytowany w materiale.

W 2025 r. najszybciej rosły wydatki na serwery oraz usługi IaaS zoptymalizowane pod kątem obciążeń AI. Mimo tego udział tej części rynku w Polsce pozostaje relatywnie niski w porównaniu z trendami globalnymi. Podczas gdy na świecie dynamicznie rozwijają się wyspecjalizowane centra danych i infrastruktura GPU, w Polsce inwestycje w tym obszarze są wciąż umiarkowane. Część zapotrzebowania na moc obliczeniową realizowana jest poza granicami kraju lub w oparciu o standardowe zasoby serwerowe, podano także.

Jednocześnie pojawiają się pierwsze lokalne inicjatywy infrastrukturalne, takie jak uruchomienie Fabryki AI przez Beyond.pl na kampusie data center w Poznaniu czy projekty PIAST AI Factory i Gaia AI Factory, które mają stworzyć technologiczne zaplecze dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

„W lutym 2026 r. PMR Market Experts By Hume’s po raz drugi zbadało firmy w Polsce pod kątem podejścia do AI. Porównanie z wynikami z 2024 r. pokazuje istotną zmianę nastawienia. Odsetek firm uwzględniających AI w strategii, ale bez jasno określonej roli tej technologii, wzrósł z 31% w 2024 r. do 35% w 2026 r. Jednocześnie mniej firm niż wcześniej deklaruje pełną gotowość do wdrożenia AI w całej organizacji (spadek z 11,8% do 10,2%)” – czytamy dalej.

„Największa grupa – 55,6% firm – określa się jako częściowo gotowa, ale wymagająca dalszych inwestycji i przygotowań. To wzrost względem 2024 r. (52,9%). Dane te pokazują, że AI coraz częściej trafia do strategii, jednak wciąż brakuje kompetencji i uporządkowanej architektury wdrożeń. Największym wyzwaniem dla 54% firm jest integracja AI z istniejącymi systemami IT. Kolejne bariery to obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych (39%) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników – szczególnie widoczny w dużych organizacjach – dodał Żelazowski.

Jednym z najbardziej dojrzałych sygnałów rynku jest rosnąca liczba firm formalizujących zasady korzystania z AI przez pracowników. W 2026 r. już 55% firm określa sposób i zakres wykorzystania narzędzi AI wewnątrz organizacji – wobec 39% w 2024 r. Oznacza to, że dyskusja wokół AI przesuwa się z pytania „czy” na pytanie „jak i na jakich zasadach”.

Z badania PMR Market Experts by Hume’s wynika też, że 75% Polaków miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy styczność z narzędziami AI, podczas gdy w 2024 r. było to 57%. Dynamicznie rośnie również wykorzystanie płatnych wersji narzędzi – w 2026 r. korzystało z nich już blisko 35% użytkowników, szczególnie w najmłodszych grupach wiekowych. Główną motywacją do korzystania z AI w pracy jest oszczędność czasu (50% wskazań), a także poprawa jakości i ograniczenie błędów. Co istotne, większość respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że pracodawca powinien zapewniać firmowe narzędzia AI.

Dane pochodzą z raportu „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2026-2031”, przygotowanego przez PMR Market Experts by Hume’s.

Źródło: ISBnews