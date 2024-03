Łącznie w polskich firmach wykorzystywanych jest 6,2 mln laptopów, 9,2 mln smartfonów i prawie 8 mln komputerów stacjonarnych, wynika z badania „Polskie floty sprzętu IT” przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie Digital Care.

„Przeciętnie w każdej polskiej firmie znajdują się 3 laptopy, 4 komputery stacjonarne oraz 3 smartfony, przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników jest to 21 laptopów, 25 komputerów stacjonarnych i 31 smartfonów. Wymienianych co dwa lata lub częściej jest aż 61% smartfonów, podczas gdy 80% laptopów i aż 90% komputerów stacjonarnych jest wykorzystywanych średnio od 3 do 10 lat” – czytamy w komunikacie.

Ponadto, 40% firm utylizuje zużyty sprzęt po zakończeniu użytkowania, przy czym najczęściej są to duże przedsiębiorstwa (61%) i co druga średnia firma. Odsprzedawanie nieużywanych urządzeń pracownikom jest natomiast najpopularniejszą formą postępowania ze sprzętem elektronicznym w firmach innych niż jednoosobowe działalności gospodarcze (ponad 60% firm z więcej niż 1 pracownikiem), podano także.

„Jedynie co piąte przedsiębiorstwo odnawia i ponownie używa sprzętu. Najchętniej decydują się na to jednoosobowe działalności gospodarcze oraz duże firmy – po 24%. A to właśnie droga, którą powinniśmy zmierzać, jeśli chcemy wdrażać zasady cyrkularności w zarządzaniu firmową flotą urządzeń mobilnych. Na rynku dostępnych jest już wiele usług, dzięki którym można wydłużyć cykl życia sprzętu i minimalizować jego wpływ na środowisko” – powiedziała B2B & business lines director w Digital Care Renata Filipek-Baryłowska, cytowana w komunikacie.

W informacji wskazano, że gdybyśmy sprzęt elektroniczny używany obecnie w firmach używali zaledwie rok dłużej „zaoszczędzilibyśmy” 198 390 t eq dwutlenku węgla. Odpowiedzią na wyzwania związane ze śladem węglowym urządzeń mobilnych mogą być także usługi, które oferuje m.in. Digital Care. Jedną z nich jest najem, który pozwala na korzystanie z urządzeń w zależności od bieżących potrzeb w ramach stałej opłaty miesięcznej.

„Jeżeli ktoś poszukuje ekologicznej alternatywy dla nowego sprzętu powinien także rozważyć zakup lub najem urządzeń odnowionych (tzw. refurb). To pochodzące ze sprawdzonego źródła urządzenia mobilne, odnowione w profesjonalnym serwisie, które przeszły szczegółową kontrolę jakości. Ich ślad węglowy jest jednocześnie znacząco niższy niż w przypadku produkcji nowego sprzętu 3 , a cena bardziej konkurencyjna. Warto także pamiętać, że aktualnie używane urządzenia należy regularnie serwisować, a na koniec użytkowania najlepiej odsprzedać je firmie, która fachowo je wyceni, profesjonalnie wyczyści znajdujące się na nich dane, a następnie odnowi urządzenia i przekaże je w nowe ręce” – dodała Filipek-Baryłowska.

Badanie Zymetrii dla Digital Care, zrealizowane na próbie 400 firm w Polsce metodą CATI.

Digital Care to dostawca kompleksowych rozwiązań dla firmowych urządzeń mobilnych.

Źródło: ISBnews