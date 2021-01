Odbyło się inauguracyjne spotkanie polsko-brytyjskiej grupy roboczej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego tematem były wspólne działania w ramach inwestycji lotniskowych i kolejowych, podał CPK. Informacje ze spotkania trafiły do ponad 400 firm i instytucji na Wyspach.

„Współpracujemy ramię w ramię od bardzo wczesnego etapu projektu CPK. Wielka Brytania jako jedna z pierwszych dostrzegła jego potencjał, dzięki czemu CPK stał się powodem ożywionej współpracy gospodarczej. Warto inwestować w sektor lotniczy, koleje i zagospodarowanie przestrzenne. Połączenie tych dziedzin w ramach Programu CPK stwarza unikalne szanse zarówno dla inwestorów, jak również dla wykonawców” – powiedział prezes Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, powołane zostały podgrupy robocze, m.in.ds. inwestycji kolejowych oraz nawigacji i żeglugi powietrznej. Przedstawiciele CPK przedstawili aktualny stan prac nad projektem i planowane kolejne działania.

„W ciągu najbliższych miesięcy brytyjsko-polska grupa robocza będzie miała okazję skupić się na priorytetowych obszarach projektu CPK. Naszym celem jest zaangażowanie przedstawicieli brytyjskiego rządu i przemysłu w ramach udostępnienia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia do projektów związanych z transportem w Polsce. Brytyjska branża infrastrukturalna jest otwarta na współpracę, a zespoły w DIT i Ambasadzie Brytyjskiej gotowe do tego, żeby wspierać polskich partnerów. Mam nadzieję, że to inauguracyjne spotkanie przyczyni się do wzmocnienia naszego partnerstwa” – dodał radca – minister ds. ekonomicznych w Ambasadzie Wielkiej Brytanii James Hughes.

Porozumienie o polsko-brytyjskiej współpracy dotyczącej CPK zostało podpisane w maju 2020 r. Brytyjski sektor lotniczy i kolejowy zaoferował w nim wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania, projektowania i budowy dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak Port Solidarność oraz prawie 1800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości, przypomniano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews