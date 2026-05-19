Amerykański Urząd Patentowy (United States Patent and Trademark Office, USPTO) zamierza przyznać Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (GUM) patent dla wynalazku pt. „Sposób wytwarzania antygenowo-specyficznych limfocytów T”, podał PolTREG. Wynalazek jest przedmiotem licencji wyłącznej udzielonej PolTREG przez GUM.

Warunkiem przyznania patentu oraz zakończenia formalnej ścieżki ochrony patentowej jest finalizacja kilku pomniejszych kroków technicznych, m.in. uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej i weryfikacja opisu wynalazku, co spółka zamierza dokonać w wyznaczonym terminie.

„Wynalazek dotyczy procesu wytwarzania limfocytów T specyficznych dla antygenu (CellTrAg) do ich klinicznego zastosowania w immunoterapii. Wyprodukowane w ten sposób komórki CellTrAg nadają się do leczenia chorób autoimmunologicznych, w tym np. stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy typu 1, oraz do hamowania niepożądanych odpowiedzi immunologicznych, takich jak odrzucenie przeszczepu, reakcje alergiczne i choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Komórki CellTrAg są też obecnie używane przez zespół PolTREG podczas opracowywania terapii in vivo indukującej limfocyty Treg” – czytamy w komunikacie.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews